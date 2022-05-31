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穩增長 中國遏地方債膨脹成考驗 財政部加強監管問責

財經新聞組／綜合報導
如何遏制地方政府債務膨脹是中國財政今年一大考驗。圖為工人在石家莊晉州一家制冷設備企業的生產車間工作。（新華社）
如何遏制地方政府債務膨脹是中國財政今年一大考驗。圖為工人在石家莊晉州一家制冷設備企業的生產車間工作。（新華社）

中國財政政策平衡的難度正在增大，據估算，地方政府隱性債務規模可能達到人民幣數十兆元，在「穩增長」壓力下，如何遏制地方政府債務膨脹是今年一大考驗。

「中國新聞周刊」報導，5月18日中國財政部通報8例地方政府隱性債務問責案，涉及新增隱性債務、隱性債務化解不實等行為。由於地方政府新增隱性債務、化債不實等行為並非新聞，最早可追溯至2016年，但這次由財政部通報，外界解讀，這顯示中央無意放鬆對隱性債務的監管。

這篇報導表示，有受訪者描述當前「趨勢性調整仍在進行，偏偏遇上壞天氣」，凸顯中國財政政策在要成長又要清理債務等多目標的拉扯下，求得平衡的難度正在增大。

報導指出，目前地方政府隱性債務規模整體數據不明，不過參考不同機構的測算結果，隱性債務規模可能達數十兆元。中國社科院世界經濟與政治研究所副所長張斌說，地方政府隱性債務已成為主要的金融風險來源。

為化解地方隱性債務，2021年廣東、上海、北京三省市先推動試點全域無隱性債務，但其中廣東、北京發行的數筆再融資債券引發市場關注，被認為這些再融資債券被用於置換隱性債務。

中央財經大學中國公共財政與政策研究院院長喬寶雲說，在中國的特殊體制裡，大部分隱性負債未像一些國家或地區用於社會福利支出，而是形成了資產，但這些資產究竟值多少錢，資產價格能否承受經濟下滑的衝擊。

中國因嚴格防疫造成經濟下滑壓力大，在「穩增長」及「穩投資」下，當前基礎建設投資變得更重要，但要穩增長又要清理隱性債務，如何遏制地方政府債務膨脹是今年一大考驗。

喬寶雲認為，在化解隱性債務風險的過程中不能只談債務，就像清理桌子上的灰塵，很厚的灰塵原本就難以清理，但產生灰塵的機制更需要斬斷。地方政府應該明確政府事權與支出責任的界限，是否需要承擔如此重的基礎設施建設功能，需要重新考慮。

中國地方政府的隱性債務主要是以各種融資平台為主，透過多種形式舉債形成。這部分債務多數沒有納入政府債務限額管理，且其舉債行為並不規範，不乏違規甚至違法情況。

2021年中國金融監管系統為了防範地方政府隱性債務爆發，提出多項措施，包括施壓中止具債務風險的地方政府融資案。

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