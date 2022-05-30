中國穩外資 開放直接投資債市

人行等推進大陸債市統一對外開放制度落地，外資可直接投資交易所債市。 （中新社）

中國穩外資，對外持續開大門。中國人民銀行、證監會、外匯局發布聯合公告，同步推進銀行間和交易所債券 市場對外開放。新政宣告債市統一對外開放制度落地，外資可直接投資 交易所債市，將有助引導更多外資直接進入實體企業，縮小銀行間和交易所債市價差，降低摩擦成本。

人行等發布「關於進一步便利境外機構投資者投資中國債 券市場有關事宜」，人行強調，擴大資本項目流入，有利促進國際收支平衡、統籌利用國內國際兩個市場兩種資源，更好服務實體經濟，加快培育具備全球競爭力的託管銀行。

證券日報報導，新政最大亮點為支持境外機構投資者直接互聯互通投資交易所債券市場。人行強調，獲准入市的境外機構投資者範圍沒有變化，但程序進一步簡化，可投資範圍擴展到交易所債券市場。

同時，境外機構投資者可以在中國債券市場開展債券現券、債券借貸、以風險管理為目的的相關衍生產品、開放式債券指數證券投資基金以及其他中國人民銀行、中國證監會認可的交易。

近期在人民幣貶值、中美利差倒掛等氛圍下，境外機構流入中國國內債券市場速度有所放緩。申萬期貨國債期貨分析師唐廣華表示，「公告」發布將進一步加快中國債券市場對外開放程度，同時對境外機構投資者的吸引力也能提高，進一步增加資本項目流入，促進國際收支平衡。

而「公告」發布也將推進人民幣國際化進程。物產中大期貨副總經理景川認為，允許境外投資者在境內進行債券交易，對中國債券市場多元化和國際化到將起到推進作用。未來債權市場全球化必然趨勢下，中國與境外機構互相投資將是常態。

據統計，截至2022年4月末，中國債券市場餘額為人民幣138.2兆元（約20.6兆美元），自2016年起穩居世界第二，共有1035家境外機構投資者進入中國債券市場，總持債規模為人民幣3.9兆元（約5839億美元），較2017年末增長了225％。其中，彭博、摩根大通和富時羅素三家國際債券指數供應機構已將中國債券納入其主要債券指數。