瑞士信貸亞太區副主席陶冬：人民幣貶勢 還沒結束

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬。（本報資料照片）

美國聯準會（Fed）5月最新一次會議紀錄顯示，6、7月擬各升息 2碼，瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬分析，Fed正尋找通膨和穩經濟的平衡點，未來各國央行 也將因通膨影響政策的不確定性，尤其對人民幣匯率 來說，貶值趨勢還沒有結束，中期反彈的頂部可能在6.3。

第一財經專訪陶冬，剖析Fed的升息政策對未來的全球經濟走勢和對中國的影響，陶冬認為，Fed此次會議表達了兩個主軸，一是對於於目前的通貨膨脹，它還需要進一步非常大力氣的來抑制；第二個是如果要是經濟出現問題的話，它需要做出一些調整。

據了解，人民幣對美元在4月下旬從6.3開始貶值，5月中旬一度貶到了6.8，上周反彈後，在6.6至6.7間震盪。

對於人民幣匯率近段時間的下跌，陶冬首先指出，「我們看的是人民幣的匯率，實際上真正應該看的不是人民幣貶值，而是美元升值。」他說，美元的升值同時也反映在日圓、歐元、英鎊等。

陶冬表示，這一段時間中國的經濟遇到了一些疫情的衝擊，供應鏈上面也出現了一點問題，所以在這一段時間人民幣匯率對美元匯率出現一個下調趨勢是正常的。

他說，未來我們看到中國的政策在放鬆，美國的政策在收緊，「所以人民幣貶值的趨勢我認為沒有結束」。陶冬表示，人民幣對美元匯率6.3在中期來看，應該是一個頂部。

他認為，11月份的美國中期選舉，將是Fed政策的一個分水嶺，在這之前會非常激進的透過升息縮表來表達一個政治立場，之後則取決於數據、實際經濟發展來調整。陶冬認為，美國未必過了11月以後就不會再升息了。

談到對全球市場包括中國市場的影響，陶冬指出，「帶來的第一個因素實際上是叫做政策不確定性。」他表示，過去市場習慣由央行保駕護航，但突然由於通膨後，央行貨幣政策變得不確定了，大家（各國）就會進行調整，譬如幾個主要發達國家逐步退出（寬鬆）。

不過，陶冬提到，即使貨幣環境出現轉折，但比起正常水準的資金成本來說仍是寬鬆的，「一時半會兒不會真的殺死經濟。」