立訊攻電動車 鴻海備戰 旗下廣宇以車用線束壓制紅鏈指標廠

紅色供應鏈指標廠立訊強攻電動車 ，再度與鴻海 集團交鋒，鴻海董事長劉揚偉日前為此破天荒找旗下重點企業高管開會商討大戰略，欽點廣宇董座盧松發與會，要求廣宇擔任先鋒，並允諾鴻海集團全力支援廣宇，以車用線束迎戰，透過技術與產能壓制立訊氣焰。

對此，廣宇表示不評論，強調該公司全力轉型，有鴻海集團的力量協助，將具有優勢。

立訊與鴻海一樣，都是從連接器／線材起家，近年開始分食蘋果iPhone 組裝訂單，但鴻海幾乎「毫髮無傷」，財報表現持盈保泰，主因鴻海累積多年iPhone組裝學習經驗，同業很難超越，劉揚偉更曾公開表示：「有些事看起來簡單，其實很困難」，凸顯對掌握iPhone組裝訂單深具信心。

不過，立訊近期電動車相關布局動作頻頻，包括規劃募資人民幣135億元（約20.2億美元），瞄準智慧穿戴設備、智慧移動終端精密零組件和新能源汽車高壓連接系統等領域，擴大生產線布局，並與中國國有汽車品牌奇瑞簽署戰略合作協議，更斥資人民幣100.54億元（約15億美元）入股奇瑞集團三家公司協助造車。

由於鴻海也是電動車新兵，與立訊幾乎同時開跑，就看誰先達陣，立訊在車用領域頻出招，鴻海集團積極應戰，據了解，劉揚偉近期為此召集廣宇董事長盧松發等高階主管進行線上會議，參與人數約一、二十人，針對產能、技術等，商討電動車抗立訊戰略。

據了解，劉揚偉「欽點」單獨開會，對廣宇是「破天荒的大事」，也凸顯鴻海集團相當看重廣宇。鴻海發展電動車，廣宇從上到下全力支援，今年鴻海將正式量產的自主研發電動巴士，線束就是由廣宇提供，加上中國安徽廠新客戶挹注，今年廣宇車用營收占比力拚倍增以上增長。

值得注意的是，廣宇收購原富士康與安徽當地廠商合資的線束廠蕪湖瑞昌電器，取得新增的車用線數產能，今年更是大擴安徽廠產能，主要鎖定電動車電池到馬達端電控線束等產品。