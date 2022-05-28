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拼多多Q1營收35.3億美元 業績超預期

記者黃雅慧／綜合報導

拼多多「減營銷、重研發」的轉型戰略或正在發揮效用，第1季營收超市場預期。拼多多27日發布2022年第1季業績報告，財報顯示，拼多多第1季營收人民幣237.94億元（約35.3億美元），年增7%，好於市場預期營收人民幣206.06億元（約30.6億美元）；此外，歸屬股東淨利潤人民幣為26億元（約3.8億美元），去年同期淨虧損人民幣29.05億元（約4.3億美元），實現由虧轉盈。受到第1季業績優於市場預期，拼多多美股盤前漲幅擴大達10%。

拼多多加大力度在研發上，同時調降營銷費用。財報顯示，第1季在通用會計準則下，拼多多營銷費用年減14%，占收入比重也進一步降至47%，去年同期則為59%。與此同時，拼多多第1季研發費也創下新高，增至人民幣27億元（約4億美元），年增率20%。

拼多多財務副總裁劉珺表示，本季營收增長主因在於平台商家活動和交易體量成長。劉珺指出，在用戶增長放緩下，拼多多過去幾季更加重視深耕技術領域，用技術創新為消費者和商家提供更多服務，提高平台生產效率。

堅持拼多多長期致力農業數位化的執行長陳磊稱，過去一年，拼多多更加注重修煉自身的內功，並在數位技術、農業科技和農產品物流領域取得了初步成效。

在用戶數方面，第1季拼多多APP平均月活躍用戶數達到7.513億，年增4%。截至2022年3月31日的12個月內，活躍買家數為8.819億，年增7%。但劉珺表示，長期來看，趨勢是清晰的：儘管季節上有波動，但是整體用戶增長放緩是難免的。

過去一年多的時間，陳磊帶領拼多多完成從重營銷到重研發戰略轉型，加大力度重投農業領域，連續投入人民幣百億利潤設立「百億農研」專項。

營收 利潤 美股

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