長榮鋼董事會改選 外資偏向哥哥派

長榮 集團經營權之爭，打到關鍵第一戰。長榮鋼鐵6月10日舉行股東會，對外資投票意向具有影響力的ISS（Institutional Shareholder Services）出具關鍵報告書，也就是挺現任經營團隊哥哥張國華派，這是長榮集團兄弟經營權爭鬥以來，首度有專業機構表態。

根據4月11日最後過戶日統計，外資持有長榮鋼股權2.67%，成為影響這場選舉的重要關鍵少數。

ISS報告有「投資 圈的米其林指南」權威地位，是外資法人投票時的重要依據。ISS報告中指出，支持長榮鋼董事會推出候選人的主要原因，是因為這些候選人沒有已知的疑慮；不支持弟弟派的原因是認為候選人提名 ，未能提出令人信服改革董事會的理由。

長榮鋼鐵表示，感謝ISS對公司經營的肯定，會繼續努力。弟弟派為主的長榮國際尚無回應。

長榮鋼股東此次將選出四席董事及三席獨董。ISS報告公開支持現行長榮鋼董事會（哥哥張國華派）提名的董事，名單包括現任長榮鋼鐵董事長林耿立、柯麗卿、長榮物流代表人張國華、維達開發（股）公司代表人李孟玲；獨立董事部分為華騰會計師事務所會計師李冠賢、雙榜法律事務所主持律師連元龍及大成台灣律師事務所律師蔣瑞琴。

弟弟派採取人海戰術，提出八位名單，但全被ISS反對。包括老二張國明及姐夫鄭深池提三席一般董事，分別為長榮國際、凱明投資及鄭深池。老三張國政提名的富好國際投資及正好開發實業，三席獨立董事則是中菲行前執行長林天送、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲、博新法律事務所主持律師陳筱屏。

知悉內情人士透露，依雙方名單安排，長榮鋼鐵若由弟弟派拿下，將由鄭深池任董事長，是繼長榮國際後，鄭深池掌握的第二家集團公司董事長。若是哥哥派拿下，預料由現任經營團隊經營，現任董事長林耿立和總經理劉邦恩都是老鋼鐵人。