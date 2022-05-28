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聯想犀利 去年大賺20.3億美元 創歷史新高

記者林宸誼／綜合報導
聯想集團去年全年營收716億美元，年增18%。主因是智慧設備業務、基礎設施業務和方案服務業務獲利大增。（中新社）
聯想集團去年全年營收716億美元，年增18%。主因是智慧設備業務、基礎設施業務和方案服務業務獲利大增。（中新社）

全球最大個人電腦大廠聯想集團26日發布去年全年財報，淨利潤20.3億美元，創下歷史新高，年增72%，主因是智慧設備業務、基礎設施業務和方案服務業務獲利大增。

聯想集團去年全年營收716億美元，年增18%。

華爾街見聞報導，這是自2014年完成對摩托羅拉移動和IBM x86伺服器併購以來，聯想集團首次實現主業全部賺錢。

PC主業方面，聯想集團繼續蟬聯個人電腦業務全球冠軍，高端細分產品增長顯著，遊戲品類增長37%、高端YOGA增長30%，工作站品類增長達到60%。

中新經緯報導，聯想集團董事長楊元慶表示，「基礎設施方案和移動業務都已經進入了收穫期，不僅開始貢獻盈利，而且與方案服務業務一起，成為公司新的增長引擎，我們將抓住這個窗口，全力推動公司整體的增長。」

由個人電腦、平板電腦、智慧手機和其他智慧設備業務組成的智慧設備業務集團（IDG），收入623億美元，年增18%。

聯想集團指出，居家辦公的需求推動高階產品銷售，包括工作站和ThinkBooks，遊戲電腦產品收入年增37%。

智慧設備業務集團在非個人電腦方面取得較大進展，收入累計增長26%，在報告期內，5G產品銷售額增長3倍多。

基礎設施方案業務（ISG）在去年下半年成功轉虧為盈，全年的營收獲得創紀錄的13%的增長，達到71億美元。

聯想集團表示，由於雲服務IT基礎設施業務和中小型企業IT基礎設施業務盈利能力的提高。

方案服務業務（SSG）收入年增30%，達到54億美元，聯想集團提到，憑藉集團強大的平台和客戶基礎，成功為數字工作空間、混合雲管理和環境、社會和管治（ESG）服務開發了內部解決方案。

分區域來看，中國區的收入年增29%，三大業務集團均實現兩位數增長；在美國的銷售年增24%；在歐洲、中東和非洲，集團收入年增15%。

亞太地區（不包含中國）出現收入下降，聯想集團表示，主要是因為日本的教育市場銷售放緩，而導致獲利下降。

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