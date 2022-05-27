台灣海基會示警：大陸投資不確定性升高

面對中國大陸防疫 政策堅持「清零」，持續對經濟、社會帶來衝擊，台灣海基會近日舉行兩場顧問會議，示警在內外情勢變化下，中國大陸的投資 環境不確定性提高，台商應做好準備，以因應情勢變化。

據海基會指出，海基會近期舉行兩場顧問會議，探討「中國大陸內外情勢的機遇與挑戰」，與會顧問分別就俄烏戰爭、全球通膨危機、美中貿易戰、「新冷戰」與去全球化、以及中國大陸「清零」防疫政策的內外效應、供應鏈斷鏈危機、能源議題、碳排放和即將召開的「二十大」等議題進行分析，並提出因應之建議。

關於中國大陸內外情勢變化，海基會顧問認為，全球經濟放緩、停滯性通膨風險攀升、以及中國大陸「清零」防疫政策等因素，令中國大陸投資環境不確定性提高，建議海基會提醒台商做好準備，以因應情勢的變化。

有顧問指出，中共 當局堅持「清零」，或許是中國大陸將迄今的防疫成就視為其體制的優越性，但該政策會持續對經濟與社會帶來衝擊，例如上海封控造成的民怨即衝擊到中共領導威望。唯從中國大陸已決定推遲甚至取消幾項國際賽事來看，其「清零」政策必然要持續一段時間。

另對於俄烏戰爭影響擴大，海基會顧問建議，台商要為高通膨時代做好準備，在中國大陸從事農糧畜產食品加工的台商，可把握高單價、高品質、具健康認證的食品加工業開創品牌商機。

全球貨幣波動上，海基會顧問指出，現今人民幣、新台幣等全世界貨幣呈現貶值狀態，主要是美國升息力道非常強，目前，中國大陸對人民幣應該會採取能貶盡量貶的作法，以後再慢慢調升的對策。

顧問分析中國大陸雙循環政策，儘管美國為解決通膨可能調降對中部分貨品關稅，但科技與金融制裁不會改變。中國大陸不能完全依賴出口，勢必要往內需與消費發展；在強調內需及科技自主趨勢下，將對部分台商造成衝擊。