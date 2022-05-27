我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

台灣海基會示警：大陸投資不確定性升高

記者陳政錄／綜合報導

面對中國大陸防疫政策堅持「清零」，持續對經濟、社會帶來衝擊，台灣海基會近日舉行兩場顧問會議，示警在內外情勢變化下，中國大陸的投資環境不確定性提高，台商應做好準備，以因應情勢變化。

據海基會指出，海基會近期舉行兩場顧問會議，探討「中國大陸內外情勢的機遇與挑戰」，與會顧問分別就俄烏戰爭、全球通膨危機、美中貿易戰、「新冷戰」與去全球化、以及中國大陸「清零」防疫政策的內外效應、供應鏈斷鏈危機、能源議題、碳排放和即將召開的「二十大」等議題進行分析，並提出因應之建議。

關於中國大陸內外情勢變化，海基會顧問認為，全球經濟放緩、停滯性通膨風險攀升、以及中國大陸「清零」防疫政策等因素，令中國大陸投資環境不確定性提高，建議海基會提醒台商做好準備，以因應情勢的變化。

有顧問指出，中共當局堅持「清零」，或許是中國大陸將迄今的防疫成就視為其體制的優越性，但該政策會持續對經濟與社會帶來衝擊，例如上海封控造成的民怨即衝擊到中共領導威望。唯從中國大陸已決定推遲甚至取消幾項國際賽事來看，其「清零」政策必然要持續一段時間。

另對於俄烏戰爭影響擴大，海基會顧問建議，台商要為高通膨時代做好準備，在中國大陸從事農糧畜產食品加工的台商，可把握高單價、高品質、具健康認證的食品加工業開創品牌商機。

全球貨幣波動上，海基會顧問指出，現今人民幣、新台幣等全世界貨幣呈現貶值狀態，主要是美國升息力道非常強，目前，中國大陸對人民幣應該會採取能貶盡量貶的作法，以後再慢慢調升的對策。

顧問分析中國大陸雙循環政策，儘管美國為解決通膨可能調降對中部分貨品關稅，但科技與金融制裁不會改變。中國大陸不能完全依賴出口，勢必要往內需與消費發展；在強調內需及科技自主趨勢下，將對部分台商造成衝擊。

防疫 投資 中共

上一則

愛奇藝Q1財報 單季首見轉虧為盈

下一則

博通610億美元收購VMware

延伸閱讀

普亭：只要西方解除制裁 願助全球解決糧食危機

普亭：只要西方解除制裁 願助全球解決糧食危機
美銀指Fed可能9月暫緩升息 專家：明年恐需降息

美銀指Fed可能9月暫緩升息 專家：明年恐需降息
IMF首席經濟學家：全球邁向高通膨新時代

IMF首席經濟學家：全球邁向高通膨新時代
彭博：全球經濟承受烏克蘭戰爭與中國斷鏈雙重重擊

彭博：全球經濟承受烏克蘭戰爭與中國斷鏈雙重重擊

熱門新聞

高油價的焦慮已外溢到各行各業，圖為華府一位主婦在中東食品超市購買食物。(Getty Images)

高油價短期難緩解 物價全面上漲 美經濟陷入衰退陰影

2022-05-20 21:55
紐約三大指數24日早盤全數下跌，因Snap獲利預警，加深投資人對經濟成長放緩的憂慮。(路透)

道瓊早盤跌逾400點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

2022-05-24 11:01
特斯拉到20日為止的周線跌14%，市值一周蒸發近1,100億美元。路透

特斯拉股價為何頻熄火？分析師：這些因素使然

2022-05-22 07:06
紐約時報專欄作家克魯曼認為，俄羅斯總統普亭面臨軍事戰和經濟戰雙輸的下場。路透

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

2022-05-20 09:46
知名經濟專家羅奇（Stephen Roach）。 本報系資料庫

耶魯大學資深研究員羅奇：停滯性通膨回來了

2022-05-20 09:37
史坦普500指數連續七周下跌，但投資人普遍認為美股尚未止跌。美聯社

史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

2022-05-21 08:19

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖