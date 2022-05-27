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愛奇藝Q1財報 單季首見轉虧為盈

記者林宸誼／綜合報導

中國影音平台愛奇藝，26日美股盤前公布今年首季財報，淨利潤為人民幣1.7億元（約2559萬美元），去年同期虧損人民幣13億元（約1.9億美元），這是自2010年成立以來，首次單季轉虧為盈，主要是降本增效初見成效。

在財報公布後，愛奇藝美股盤前股價不斷走揚，一度最高漲近14%。

愛奇藝第1季營收為人民幣73億元（約10.9億美元），年減9%，略高於市場預期。

中新經緯報導，愛奇藝CEO龔宇在財報電話會上表示，愛奇藝透過四大舉措提前實現季度營運利潤為正，包括第1季新上線的內容鞏固了愛奇藝的市場領先地位，為會員規模和月度平均單會員收入（ARM）帶來增長。

透過精細化內容排播和內容推廣進一步提升營運效率；控制成本和費用的同時持續為使用者提供品質上乘的服務；透過多種方式進一步提升銷售能力。

龔宇認為，愛奇藝第1季的表現是可複製，在未來幾個季度將繼續執行目前的營運策略，並相信將繼續取得理想的效果。

他指出，在優質內容方面，對未來的布局充滿信心。

在效率管理方面，將保持目前精簡、高效的組織結構，並繼續聚焦提升效率。

根據財報，其中會員服務收入人民幣45億元（約6.7億美元），年增4%；線上廣告服務收入為人民幣13億元（約1.9億美元），年減30%；內容分發收入為人民幣6.3億元（約9486萬美元），年減20%；其他收入為人民幣8.4億元（約1.2億美元），年減12%，主要是由於各業務的疲軟表現。

用戶方面，訂閱會員規模日均1.014億，年減3.8%；每個會員的月平均收入（ARM）為人民幣14.69元，年增8%。

經濟觀察報報導，最近兩年時間，愛奇藝一直在努力轉虧為盈，過去三季度毛利率持續增長，營運費用連續三個季度持續下降。

愛奇藝CFO汪駿表示，這些改變背後，是愛奇藝為提高營運效率和提升業務擴展性做出的不懈努力，為長遠發展做準備。

去年12月，愛奇藝調整業務線，裁掉短視頻、遊戲、研究院、文學等非核心部門部分員工，調整人員結構及內容策略。

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