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中國堅持「清零」政策拖累消費 衝擊跨國企業

記者林宸誼／綜合報導
上海徐匯區有些小區仍是封控狀態。（記者林宸誼／攝影）
上海徐匯區有些小區仍是封控狀態。（記者林宸誼／攝影）

中國堅持「動態清零」政策拖累消費，華爾街日報表示，這為在中國擁有大量業務的跨國公司造成壓力，外企管理層普遍認為，第2季的中國市場收入，將嚴重受挫。這對於許多習慣於依賴中國作為主要增長來源的西方公司而言，是一種逆轉，同時削弱了全球其他地區在疫情後反彈的積極影響。

報導整理了多家跨國公司的財報指出，星巴克、愛迪達和洲際酒店集團等公司公布在華收入大幅下滑，因消費者居家避疫無法外出消費及更加精打細算。

洲際酒店第1季在華平均每間可供出租客房收入，與疫情前相比下降42%，該首席財務官在先前的會議上表示，第1季財務應該表現強勁，「如果沒有中國市場拖後腿。」

星巴克在中國的5400家分店中，本月初有三分之一處於停業，該公司承認無能力預測下半年在中國的收入。

奢侈品品牌Gucci母公司開雲（Kering SA）表示，封控迫使他們在中國「相當一部分門市停業」，由於一場原定於今年舉行的重大營銷活動受干擾，在出現疫情的城市以外的地區，銷售也將受到影響。

外企普遍認為，在截至下月底第2季中，中國市場收入將受到嚴重打擊。

報導提到，中國這全球第二大經濟體的消費疲軟，正在抵消美國和其他地區銷售強勁的積極影響，上周公布的官方數據顯示，4月社會消費品零售總額年減11.1%，而美國零售額年增8.2%。

不過，仍有公司相信中國市場，將在下半年能快速回溫，希爾頓今年在中國開設的酒店房間數將比2021年多20%，並認為一旦解除對人員流動的限制，需求將會非常旺盛。

洲際酒店集團今年也在中國新開五家酒店，還有八家準備開業，同樣等待這些需求的釋放。

疫情 星巴克 華爾街

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