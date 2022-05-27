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人民幣大跌 26日盤中逼近6.8關卡

記者黃雅慧／綜合報導

在歷經上周反彈升勢後，人民幣對美元匯率再度下跌。中國在岸及離岸人民幣26日盤中雙雙大跌600個基點，人民幣對美元在岸價、離岸價紛逼近前波低點6.8元。法人機構分析認為，人民幣短期急貶主要是受到美聯準會升息預期影響，預期人民幣未來走貶幅度有限。

人民幣兌美元26日午盤在岸價收6.7381元，較前一日大跌644個基點或0.96%；較25日夜盤最後成交價6.6940元貶值441個基點；人民幣對美元離岸價盤中一度跌穿6.77元，低見6.7716元。

中國官方26日開出的人民幣對美元中間價報6.6766元，較前一日報6.6550元，下調216個基點或0.32%，為近一周低點。

據信報報導，交易員指出人民幣短期仍受困擾，因為美聯準會恐難有超預期的緊縮舉措，而歐州央行可能步入緊縮行列，歐元將獲逐步獲得提振，美元或繼續修正。另一方面，中國疫情管控導致內部經濟面臨經濟下行壓力大。

不過，中國法人機構認為，人民幣匯率升貶依舊與美元匯率攀升有關。平安證券指出，美元指數自今年2月以來加速攀升，是本輪人民幣匯率急貶的重要催化因素。目前驅動美元進一步上衝動能不強，年內人民幣對美元匯率進一步走貶的空間已較有限。

興業研究也認為，美元指數升值動能受限，加之國內貨幣政策寬鬆增強A股對外資的吸引力，人民幣匯率短期反彈恐將延續。

申萬宏源研報則指出，美元指數走強或將不再對人民幣匯率造成過大貶值壓力，此前人民幣匯率的回升也已經體現了市場對中國經濟將逐步回到正軌的信心。

也有分析認為人民幣匯率仍面臨許多內外不利因素。招商銀行研究院指出，一是中國國內經濟作為人民幣壓艙石要回穩；二是中美貨幣政策周期繼續錯峰，中美利差倒掛或持續；三是美元升值周期尚未結束，加以美歐貨幣政策收斂與差異會影響美元升值；最後，中國貿易順差收窄將減弱兌人民幣匯率的支撐作用。

匯率 指數 貨幣

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