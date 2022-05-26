傳李克強示警：中國經濟有「跌出合理區間」危險

中國國務院總理李克強在25日下午召開的「全國穩住經濟大盤電視電話會議」上發表講話。據稱，李克強在會中指出，中國經濟有跌出合理區間的危險。新華社

中國國務院 25日下午召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，中媒估計中國全國與會官員人數超過10萬，規模之大歷來罕見。香港明報報導，市場流傳中國國務院總理李克強 在會上指出，中國經濟有跌出合理區間的危險，要求各部門採措施，確保經濟在第2季取得正增長。

據新華社報導，李克強在這場電視電話會議中表示，中國經濟3月份尤其是4月份以來，就業 、工業生產、用電、貨運等指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大。

報導稱，李克強要求，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，把「穩增長」放在更加突出位置，著力保市場主體以保就業保民生，保護中國經濟韌性，努力確保二季度經濟實現合理增長和失業率儘快下降，保持經濟運行在合理區間。

香港明報報導，對於5月經濟情况，據市場流傳的會議發言，李克強表示，自本月初至20日，中國的發電量、運輸量和新增貸款均為負增長，這三項數據早前曾被稱為「克強指數」，是李克強了解中國經濟實際情況的重要指標。

根據報導，李克強在會中指出，雖然本月以來部分地區推行復工復產，但經濟勢頭比較脆弱，很多中小微企業反映已到了存亡關頭。他表示，要扭轉經濟指標在5月負增長的走勢，需要很大力量，因此25日這場穩定經濟會議刻不容緩，要求與會者採取各種有效措施。

李克強強調，目前中國經濟有跌出合理區間的危險，作為大型經濟體，若不付出巨大代價和更長時間，將難以再回到合理增長區間。他明確要求各有關部門和各地方政府要採取措施，爭取經濟在6月穩定上升，有所恢復。

他以中國經濟在第2季需達到正增長作為指標，並指該目標不高，即使是明顯低於今年初提出的全年增長目標5.5%，「但從實際出發也必需這樣做」。

受上海等多地封城影響，中國4月消費零售總額按年下跌11.1%，4月出口和今年前四個月投資按年增幅也放緩至3.9%和6.8%。4月城鎮失業率則升至6.1%，青年失業率更來到18.2%的歷史高位。

多數投資機構已將中國今年第2季經濟成長率下調至約1%至2%，ING銀行更預期第2季中國經濟按年將衰退1%。