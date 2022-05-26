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蘋果iPhone新機延誤 鴻海「急救援」

財經新聞組／綜合報導

日經新聞25日報導，中國封控導致蘋果今年發表的四款iPhone 14系列新機當中，至少有一款的開發時程落後，並傳出蘋果為此要求鴻海擴大新機備貨量「急救援」。

業界研判，主要是由和碩代工、今年首度推出的iPhone 14 Max受延誤，鴻海操刀的iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max不受影響，也因此，蘋果轉而要求鴻海增加新機備貨量，至少3000萬支以上。

鴻海與和碩一向不評論客戶與單一產品。供應鏈人士表示，由於中國華東地區防疫封閉一段時間，確實導致某款iPhone新機開發時程有點落後，但問題不大。

台灣iPhone代工廠為鴻海與和碩，外界認為，由於這次是上海與昆山等華東地區實施封控，位在鄭州的鴻海不受影響，因此研判這次受耽誤的新機是和碩主力操刀、今年首度亮相，用來取代先前Mini版的Max新機款。

據悉，和碩受上海官方封控影響，旗下iPhone主力生產基地上海昌碩廠近期才拿到生產許可證，也因此影響到新產品開發導入流程（NPI）。

多位知情人士向日經透露，蘋果已通知供應商，必須加快開發工作，把落後的進度趕上來，最糟糕的情況是耽誤生產時程，衝擊到新機最初階段的生產數量。

3月底上海與周邊地區開始執行清零控管，雖然近日開始陸續放寬管制，對於供應鏈的影響並沒辦法馬上改善。一位蘋果供應商高階主管說：「要把時間趕上，蘋果和供應商正全天候運轉。」

蘋果先前已示警，因中國封控防疫，目前正在販售的機種生產受阻，估計影響本季營收金額上看80億美元。

業界人士指出，鴻海與和碩負責新機NPI。過程中要與蘋果密切配合，時程緊湊，最後將最終的設計版本量產成上市商品，時間通常會是在每年8月底。

接近富士康人士認為，基於蘋果目前的產能顧慮，今年iPhone 14系列的備貨工作已可預見提前至少兩個月，預計iPhone 14備貨量會比上一代iPhone 13的3000萬支更多。

iPhone 蘋果 鴻海

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