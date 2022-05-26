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小米造車大軍已超過1200人 「2024年量產第一台電動車」

記者陳政錄／綜合報導

中國科技巨頭小米宣布造車後，一直是外界關注的焦點。據小米集團總裁王翔近日在一場直播活動中透露，目前已有1200多名員工參與小米造車，將在2024年交出第一張答卷，也就是量產第一台電動車。

王翔指出，「我們（小米）要盡可能多地覆蓋生活的全場景。」他說，智慧型手機只能覆蓋在家裡、在辦公室空間，但是從A到B長距離的場景，是要靠智慧電動車來覆蓋的。

因此就造車業務，他認為，對小米來講，做智慧電動車是一件非常自然的事情。

在此之前，小米於去年3月宣布造車，同年9月註冊小米汽車公司，隔月宣布已搭建453人造車團隊，並接著在北京打造首間工廠等，計畫首款車型於2024年量產。

不過，由於近期中國本土疫情嚴峻，影響多地產業鏈和手機市場需求，連帶衝擊小米業績下滑，使得還未變現的小米汽車，受到市場關注。

對此，小米集團在上周發表2022年第1季財報時，也持續重申造車的堅定信心，穩定投資者預期。王翔當時說，公司正持續投入資源進行核心技術研發，「小米汽車預計2024年上半年量產」目前仍保持原定交付計畫不變。

據新浪科技報導，小米創辦人雷軍在宣布造車時曾說，公司將以人民幣1080億元現金儲備、1萬多人的研發團隊、全球前三名的手機業務、全球最好的智慧生態全力打造小米汽車。

小米汽車項目的首座工廠位在北京亦莊，預計投資人民幣630億元，分兩期建設年產能30萬輛的整車工廠，其中，工廠一期計畫於2023年6月竣工，二期則計畫2024年3月開工、2025年3月竣工。

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