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小米PK榮耀 戰線延伸海外

記者陳政錄／綜合報導

中國國內手機市場出貨量衰退，讓各大品牌競爭更為激烈，尤其過去幾年快速成長的中國本土品牌，紛紛探尋新的成長模式。其中，做為老對手的小米、榮耀手機，也將戰線從高端化，延伸到了如今的海外市場，企圖打響新一波的出海潮。

據IDC數據顯示，中國智慧型手機市場規模從2017年起，就開始逐年下滑，2017到2020年分別下滑4.9%、10.5%、7.8%和11.2%，雖2021年一度因為疫情後報復性消費而反彈，但也只有微增1.1%，今年預估將重現萎縮趨勢。

在5G新款手機大量推出，卻未造成中國市場新一代換機需求的背景下，小米在去年喊出目標三年內，達到「全球第一」的目標，企圖依靠海外市場重振旗鼓。

榮耀方面，總裁趙明近日宣布，榮耀手機今年將全面啟動海外銷售。

在此之前，從華為獨立出的榮耀手機，因為供應鏈調整，2020、2021年海外出貨量幾乎歸零，但中國國內市占率已從3%，成長到17%。

業內人士表示，隨著榮耀喊出全面啟動海外銷售，「收復失地」將比白手起家更容易，將使下半年中國本土手機品牌在海外的競爭更加激烈。

陸媒報導舉例，小米今年在積極拓展的印度市場，面臨稅務問題慘遭滑鐵盧，而榮耀曾在2018年，位列印度手機市場市占率第五名。不過，小米近日也宣布，和與華為分手的徠卡合作，在新機導入其相機技術，可望增加中高端市場的競爭力。

智慧型手機 小米 印度

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