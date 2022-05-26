中國紓困民航 1500億應急貸款上路

中國國務院 總理李克強日前主持召開國務院常務會議，在穩產業鏈供應鏈方面，提到了增加1500億元（人民幣，下同，約224.1億美元）民航應急貸款 ，支持航空業發行2000億元（約298.8億美元）債券。有序增加國內國際客運航班，制定便利外企人員往來措施。

此外，近期的扶持政策中還包括對中國國內客運航班直接的現金補貼。

澎湃新聞報導，中國民航局副局長呂爾學日前表示，充分考慮企業的經營困難局面，加快推動實施應急貸款、境內客運航班運行補貼等紓困政策，助力行業安全發展。

從5月21日起的二個月，41家境內航空公司的境內客運航班，平均每日在4500班，如果收入沒能覆蓋可變成本，每個航班將得到國家財政部70%以及地方30%的現金補貼支持，補貼每小時不超過2.45萬元。

中國民航專家林智傑表示，近期民航多項扶持公布的背景，是由於4月來疫情 導致行業陷入了有史以來的最低谷，4月整個行業虧損了大約300億元，應該是有史以來最大的單月虧損。

自2020年疫情爆發以來，民航局已多次公布行業紓困扶持政策，包括免徵航空公司應繳納的民航發展基金，對疫情期間國際航空運輸和國務院聯防聯控機制部署的重大運輸飛行任務給予資金支持，對政府管理的機場、空管等收費專案適當降低收費標準，對市場調節的收費專案鼓勵相關單位適當降低現行收費標準，降低境內、港澳台地區及外國航空公司機場、空管收費標準等。

對於國常會提出的增加1500億元民航應急貸款，多位航空公司內部人員表示，剛推出的政策，目前怎麼貸每家多少還沒具體的細則。

一位航空公司高管表示，現金補貼與航空公司規模相關，而應急貸款是解決航空企業當前的現金流問題，後續還是要還的。總體而言，現金補貼相比其他金融舉措，對航空公司的航班量有更直接的影響。