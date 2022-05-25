我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

西方質疑粉飾太平 新疆官員：想看種族滅絕到美國吧

中上千萬應屆畢業生就業難 調查：僅9.69%保持樂觀預期

記者廖士鋒／即時報導
中國今年畢業生就業形勢艱鉅，僅有不到一成認為樂觀。（新華社）
中國今年畢業生就業形勢艱鉅，僅有不到一成認為樂觀。（新華社）

中國2022年應屆大學畢業生的數量創下歷史新高的1,076萬人，有招聘平台近日發布調查指出，僅有不到一成畢業生認為就業形勢樂觀，此外有高達四成以上畢業生優先選擇到國企就業。

據界面新聞報導，中國招聘平台獵聘網近日發布《2022應屆大學畢業生就業數據報告》，顯示高達77.35%的應屆生認為就業形勢比較嚴峻，僅有9.69%的調查人群對就業形勢保持樂觀預期。

報導並指出，從應屆生工作首選企業類型來看，央企跟國企穩坐冠軍，占比為42.32%，「這表明在應屆生心目中，央、國企具有強大的吸引力，也體現了他們的求穩心態」。但是2022年，僅有32%的央企和國企選擇增加應屆生編制。

此外，雖然中國官方強力監管網路巨頭，但該行業仍受青睞，而互聯網對於應屆生招聘的需求量從2020屆占總量23.53%下降到2022屆的20.03%。另外，隨著房地產、互聯網、教培等行業發展速度放緩，企業招聘規模也相應放緩或收縮，部分畢業生相應調整了自身期待，減少了對這些行業的選擇；金融行業亦受強監管影響，發展速度有所放緩，相關就業機會也整體下降。

而增長迅速的行業則是電子通信、機械製造、製藥醫療行業等，機械製造業占比更從2020屆的7.75%增長至2022屆的14.09%。

從地域來看，北京、上海、深圳、廣州、杭州、成都等一線城市仍舊是提供職位最多的城市，合計將近有七成職缺，但不少應屆畢業生選擇在大學本地就業，特別是長三角、成渝城市群。如上海留在本地求職率高達85.86%，杭州、重慶、成都位居第二至第四，分別為75.38%、72.23%、71.07%，均高於深圳、廣州和北京這三個傳統上的一線城市。

就業 北京 房地產

上一則

短租巨頭 Airbnb退出中國境內遊 只保留陸客出國遊服務

下一則

紐西蘭如預期宣布升息2碼 表示將更積極升息

延伸閱讀

華政畢業生傳就業率不到20% 校方澄清非事實 但拒透露數據

華政畢業生傳就業率不到20% 校方澄清非事實 但拒透露數據
拒接種新冠疫苗 空軍官校3畢業生不准服役

拒接種新冠疫苗 空軍官校3畢業生不准服役
中國大學畢業生求職 錄取率降至46.7%

中國大學畢業生求職 錄取率降至46.7%
亞特蘭大中文學校 歡送2畢業生

亞特蘭大中文學校 歡送2畢業生

熱門新聞

電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

2022-05-18 21:46
高油價的焦慮已外溢到各行各業，圖為華府一位主婦在中東食品超市購買食物。(Getty Images)

高油價短期難緩解 物價全面上漲 美經濟陷入衰退陰影

2022-05-20 21:55
因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

零售商示警通膨 道指重挫1165點

2022-05-18 17:14
紐約三大指數24日早盤全數下跌，因Snap獲利預警，加深投資人對經濟成長放緩的憂慮。(路透)

道瓊早盤跌逾400點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

2022-05-24 11:01
美國股市近來走下坡，縱有間歇式的反彈，漲勢也難以為繼。美聯社

美股走空 熊市「悲傷五階段」現在走到哪了？

2022-05-18 07:15
特斯拉到20日為止的周線跌14%，市值一周蒸發近1,100億美元。路透

特斯拉股價為何頻熄火？分析師：這些因素使然

2022-05-22 07:06

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況
道瓊早盤跌逾400點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體

道瓊早盤跌逾400點、科技股重摔 都是因為這家社群媒體