中上千萬應屆畢業生就業難 調查：僅9.69%保持樂觀預期

中國今年畢業生就業形勢艱鉅，僅有不到一成認為樂觀。（新華社）

中國2022年應屆大學畢業生的數量創下歷史新高的1,076萬人，有招聘平台近日發布調查指出，僅有不到一成畢業生認為就業 形勢樂觀，此外有高達四成以上畢業生優先選擇到國企就業。

據界面新聞報導，中國招聘平台獵聘網近日發布《2022應屆大學畢業生就業數據報告》，顯示高達77.35%的應屆生認為就業形勢比較嚴峻，僅有9.69%的調查人群對就業形勢保持樂觀預期。

報導並指出，從應屆生工作首選企業類型來看，央企跟國企穩坐冠軍，占比為42.32%，「這表明在應屆生心目中，央、國企具有強大的吸引力，也體現了他們的求穩心態」。但是2022年，僅有32%的央企和國企選擇增加應屆生編制。

此外，雖然中國官方強力監管網路巨頭，但該行業仍受青睞，而互聯網對於應屆生招聘的需求量從2020屆占總量23.53%下降到2022屆的20.03%。另外，隨著房地產 、互聯網、教培等行業發展速度放緩，企業招聘規模也相應放緩或收縮，部分畢業生相應調整了自身期待，減少了對這些行業的選擇；金融行業亦受強監管影響，發展速度有所放緩，相關就業機會也整體下降。

而增長迅速的行業則是電子通信、機械製造、製藥醫療行業等，機械製造業占比更從2020屆的7.75%增長至2022屆的14.09%。

從地域來看，北京 、上海、深圳、廣州、杭州、成都等一線城市仍舊是提供職位最多的城市，合計將近有七成職缺，但不少應屆畢業生選擇在大學本地就業，特別是長三角、成渝城市群。如上海留在本地求職率高達85.86%，杭州、重慶、成都位居第二至第四，分別為75.38%、72.23%、71.07%，均高於深圳、廣州和北京這三個傳統上的一線城市。