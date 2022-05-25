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中國金融機構動員 將擴大信貸投放

記者戴瑞芬／綜合報導

中國國務院下達穩經濟啟動六方面33項措施後，中國人民銀行、銀保監會隨即動員24家主要金融機構，召開主要金融機構貨幣信貸形勢分析會，再次釋放加大信貸投放的強信號。

人行、銀保監會23日會議要求，近期經濟新的下行壓力進一步加大，金融系統要加大實體經濟支持力度，全力以赴穩住經濟基本盤。

不同類型金融機構發力點各有側重：國家開發銀行、政策性銀行要充分發揮補短板、跨周期調節的作用，大型國有商業銀行要主動發力、多作貢獻，股份制銀行要充分挖掘潛力，大型城商行要發揮區位優勢—共同加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。

會議強調，金融系統要用好用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信貸增長支持經濟高質量發展。

聚焦重點區域、重點領域和重點行業，會議要求，圍繞中小微企業、綠色發展、科技創新、能源保供等，加大金融支持力度。

會議提出，要落實政策要求，保持房地產信貸平穩增長；支持中小微企業、個體工商戶、貨車司機貸款和受疫情影響嚴重的個人住房、消費貸款等實施延期還本付息；要加快已授信貸款的放款進度。

貸款 國務院 疫情

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