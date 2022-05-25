鴻蒙之父王成錄 離開老東家華為

有華為 「鴻蒙之父」之稱的王成錄離開華為，輿論關心是否跳槽他處，「叛變」華為。不過綜合媒體報導，王成錄新東家為深圳開鴻數字產業有限公司，該公司正發展開源鴻蒙，且華為旗下的哈勃投資 占20%股份，還有「國家隊」中軟國際占19.5%股份。儘管離開華為，但不全然離開華為，因他並未真正離開鴻蒙系統。

中國證券 報報導，23日王成錄已不在華為任職。據資料顯示，王成錄為華為技術元老，在華為已22年，主導鴻蒙系統開發，也被稱為「鴻蒙之父」。

王成錄雖然離開華為，但沒離開鴻蒙，反而是投入國家隊之中。事實上，華為自2021年宣布將鴻蒙系統捐給開放原子基金會，此刻鴻蒙系統便分為兩個主體：一個是華為鴻蒙，該系統由華為進行開發和升級，用於華為自己的設備安裝；另一個是開源鴻蒙，該版本所有權為國家所有，是國家用於發展數位技術的平台，由有關部門在發展這項技術。

而深圳開鴻公司主要業務是針對華為捐獻的OpenHarmony推出智慧物聯網操作系統，這代表王成錄並沒有離開鴻蒙，同樣在壯大鴻蒙生態道路上前進，這對華為來講反而是一個好消息。

其次，與蘋果ios系統封閉性不同，華為鴻蒙強調開放、開源的物聯網生態系統，如果王成錄在開源鴻蒙陣營開發物聯網系統，對鴻蒙在物聯網發展幫助很大。