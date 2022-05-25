中國官方挺汽車業 減免購置稅

助推汽車 消費，國常會近日推出六方面33項具體措施，其中包括階段性減徵部分乘用車購置稅人民幣600億元（約90億美元）及其他多項利好汽車行業恢復和發展的政策。分析認為購置稅減免是拉動汽車銷量最有效的政策之一，政策力度超市場預期。

汽車行業產業鏈長，涉及零組件多，對經濟有較強的帶動作用。中國2021年汽車類零售額達人民幣4.4兆元（約6625億美元），占全國社會消費品零售總額的9.9％。而中國歷史上曾兩次使用下調汽車購置稅的優惠政策刺激汽車消費，一次是在2019年7月，另一次則是2020年4月。

到底減免購置稅能帶動多少消費？據北京 商報報導，汽車分析師張翔「推算」，假設車輛購置稅率為10%，假設減徵至5%，人民幣600億元可以拉動人民幣1.2兆元（約1807億美元）汽車零售額。「假設汽車平均售價人民幣15萬元（約2.2萬美元），就是800萬輛銷量。」

另外，也有市場人士推估，這次乘用車購置稅減免如果針對小排量車型。按目前銷量水平，假設照以前小排量購置稅優惠50％的政策，大致一年總量優惠稅收能達到人民幣600億元級別，對應單車有人民幣4000至5000元（約602美元至752美元）優惠。

也因此，分析多認為該舉有助於拉動汽車銷量。中信證券 表示，購置稅減免是拉動汽車銷量最有效的政策之一，該政策實施有望拉動100-200萬乘用車新增需求。他們並認為，汽車行業最差時間已經過去，未來有望持續邊際好轉，同時看好汽車行業整體復甦和長期發展。

目前主管部門尚未公布車輛購置稅減徵覆蓋範圍，政策實施期限有待明確。

但據國家稅務總局數據顯示，2021年車輛購置稅總額為人民幣3520億元（約530億美元）。2022年前四個月，由於新能源汽車滲透率不斷提升，且新能源汽車免徵購置稅，車輛購置稅收入為人民幣978億元（約147億美元），年減28.3%。