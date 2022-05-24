小米結盟徠卡相機 推出影像旗艦手機

小米 集團與德國相機徠卡（Leica）23日宣布，達成移動影像戰略合作，雙方聯合研製的第一款影像旗艦手機 ，將於今年7月面世。

這將是徠卡繼華為和夏普（Sharp）之後，與大陸智慧手機廠商合作；徠卡先前與華為合作，推出多款獲得認證，或具專利設計鏡頭的智慧手機，但去年合作結束。

此外像是vivo與蔡司、OPPO和哈蘇等，皆是大陸智慧手機廠商與相機廠商典型合作案例。

證券日報報導，小米集團董事長雷軍表示，小米專注於打造極致的用戶體驗，也希望將手機攝影 的能力發掘到極致，雙方認同彼此的追求與理念、欣賞彼此的優勢與行業影響力，此次合作將為小米的影像戰略提供強大的助力。

雷軍進一步指出，在合作中，從光學設計到調教審美取向，雙方的創新技術、產品哲學與影像理念，經歷了空前的深度碰撞與融合。

徠卡相機CEO Matthias Harsch則表示，小米與徠卡都是全球化的高階品牌，在這次深度空前的合作中，雙方都致力於為移動攝影用戶開創一個新的時代，希望透過這次合作，為移動攝影領域的消費者提供無與倫比的畫質、經典的徠卡審美、不受局限的創意，並開創行動影像的新時代。58集團控股的網路媒體「手機中國」報導，不少爆料顯示，首款搭載徠卡鏡頭的小米手機，可能是小米12 Ultra，該機將首發全新一代驍龍8+移動平台，並將在7月發布。