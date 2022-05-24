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滴滴自美國退市 臨時股東大會通過

記者林宸誼／綜合報導
滴滴舉行臨時股東大會，通過滴滴美國存託股票在紐約證券交易所的自願退市。路透資料照片
滴滴舉行臨時股東大會，通過滴滴美國存託股票在紐約證券交易所的自願退市。路透資料照片

中國網約車平台滴滴，23日舉行臨時股東大會，通過滴滴美國存託股票在紐約證券交易所的自願退市，在退市完成前，滴滴將不會申請股份在其他任何證券交易所上市；滴滴自從去年6月上市以來，市值已累計跌九成。

彭博報導，滴滴管理層、軟銀集團、騰訊、Uber等共計持股達48%，這些主要股東投票支持從紐約退市。滴滴上市後，公司第一大股東也浮出水面，是日本首富孫正義的軟銀集團，持股20.2%，帳面損失近100億美元。

中國財經自媒體平台「阿爾法工廠」報導，根據滴滴財報，滴滴去年全年營收為人民幣1738.27億元（約261.7億美元），虧損與上年同期相比擴大至人民幣493.34億元（約74.2億美元）。

分析人士表示，由於部分機構投資者不被允許持有非上市公司股份，因此在滴滴退市前這些機構不得不拋售滴滴股份。2022年第1季，對沖基金已經將所持的滴滴股份減少了29%。糟糕的財務表現以及機構的減持使得滴滴自上市以來已下跌超90%。

36氪報導，在退市後滴滴將會配合監管機構，對數據系統進行全面審查，之後滴滴才能開始為在香港上市做準備。

有接近滴滴的投行人士表示港股對合規要求高，上市難度更大，而網約車平台業務相對特殊，普遍存在合規問題，港交所也向滴滴提出提高合規水準的要求。

另一家網約車平台滴答出行此前兩次申請港股上市，目前仍處於招股書失效狀態，但如果按照正常流程推進，且資訊披露完善，退市再上市對滴滴本身不會有太大影響。

網約車 證券 營收

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