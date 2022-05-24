特斯拉上海產能 恢復疫前水平 日產量2600輛

特斯拉曾在3月28日後，因為上海實施的防疫封城措施而關廠三周，隨後進行「閉鎖式」生產，如今開始恢復輪班，擬於24日起每日生產2600輛電動車，將產量提高至上海實施封控前的水準。（路透）

路透報導，根據一份備忘錄顯示，特斯拉 計畫從24日起，將上海工廠的生產恢復到疫情 前的水平，較之前的計畫晚了一天時間。

這份備忘錄稱，從24日開始特斯拉將把上海工廠的電動汽車 日產量提高到2600輛，而周一的日產量約為1000輛。

稍早之前，路透引用一份內部備忘錄則顯示，特斯拉計畫從5月16日起，將上海工廠的日產量提升到2600輛。但到了5月16日一份新的備忘錄顯示，特斯拉上海工廠仍將堅持一個生產班次，汽車日產量約為1200輛。從5月23日起，再將上海工廠的日產量提高到2600輛。

這意味特斯拉試圖將工廠恢復兩班制，但因零部件供應鏈不穩定，產量目標一再被擱置。

近日更有媒體報導，上海工廠讓員工閉環系統中工工作，並定期接受核酸檢測，直至6月中旬，特斯拉的閉環管理生產模式起碼得到6月中旬。此外，特斯拉計畫將閉環生產工人數量增加至一倍，但以當前的狀態面臨著各種挑戰，只能耐心等待上海疫情好轉直至恢復正常水平，特斯拉的生產線才能穩步提升至正常狀態。

而最新文件則顯示，特斯拉從5月24日起，上海工廠的日產量將提高到2,600輛。

除了復工在望，特斯拉還計畫在上海擴建工廠，產能將倍增提升至每年100萬輛，特斯拉中國為此發布招聘大量研發人員。業內專家指，上海基地有望成為特斯拉全球第二總部，並且未來還有望誕生中國版特斯拉新車型。

華爾街見聞報導，據招聘公告，特斯拉中國研發創新中心的熱招職位，覆蓋車輛軟體、硬體設計工程、動力和能源工程等多個領域，主要工作地點在上海臨港。

值得關注的是，特斯拉特別提及中國研發團隊的目標是：在本土原創設計、研發、生產帶有中國元素的新車型和能源產品，實現中國創作，銷往全球。業內專家因此認為，上海基地有望成為特斯拉全球第二總部，並且未來還有望誕生中國版特斯拉新車型。