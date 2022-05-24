中國進一步「穩經濟」 全年減退稅3975億美元

中國國務院總理李克強宣布進一步部署「穩經濟」一籃子措施。（新華社）

中國國務院 總理李克強 宣布進一步部署「穩經濟」一籃子措施，從財政金融、產業鏈、消費等六方面，推動全年退減稅人民幣2.64兆元（約3975億美元）、階段性減徵乘用車購置稅人民幣600億元（約90.3億美元）等33項措施。李克強要求，努力推動經濟回歸正常軌道，確保運行在合理區間。

據中國央視新聞，李克強近日召開國務院常務會議強調，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難。發展是解決一切問題的基礎和關鍵，因此加快落實中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策並加大實施力度，按照總體思路和政策取向採取一籃子針對性強、有力有效的區間調控舉措，穩住經濟基本盤。

國務院常務會議決定，實施六方面33項的「穩經濟」一籃子措施，主要包括：財政方面在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，預計全年退減稅人民幣2.64兆元。

將中小微企業個體工商戶和五個特困行業緩繳養老等社保費政策延至年底，並擴圍至其他特困行業，預計今年緩繳人民幣3200億元（約481.8億美元）。將失業保險留工培訓補助擴大至所有困難參保企業。國家融資擔保基金再擔保合作業務新增人民幣1兆元以上。

金融方面對今年普惠小微貸款 支持工具額度和支持比例增加一倍。對中小微企業個體工商戶貸款、貨車車貸、遇困個人房貸消費貸，支持銀行年內延期還本付息；汽車央企發放的人民幣900億元（約135.5億美元）貨車貸款，要銀企聯動延期半年還本付息。

針對穩產業鏈、供應鏈方面，李克強要求優化復工達產政策，保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區通行限制，有序增加國內國際客運航班。

對促消費和有效投資，則階段性減徵部分乘用車購置稅人民幣600億元（約90.3億美元）。針對房市則因城施策支持剛性和改善型住房需求。

新開工一批水利特別是大型引水灌溉、交通、老舊小區改造、地下綜合管廊等項目，引導銀行提供規模性長期貸款。

還有保能源安全，落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策。最後是做好失業保障，及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。