中國鋼鐵業減排改造加速度 拚2025年逾8成產能轉型

截至今年4月底，中國已有40家鋼鐵企業完成超低排放改造和評估監測。（路透資料照片）

包括山東、河北、山西等地發文，推進鋼鐵行業超低排放改造。而中國鋼鐵工業協會數據顯示，截至今年4月底，已有40家鋼鐵企業完成超低排放改造和評估監測。

其中，26家完成了全工序低排放改造，涉及粗鋼產能在1.5億噸左右；14家企業完成部分工序超低排放改造公示，涉及粗鋼產能約為9400萬噸。

中國證券 報報導，山東省發改委日前發布關於鋼鐵企業超低排放差別化電價政策有關事項的通知，對「山東省鋼鐵行業超低排放改造實施方案」所列鋼鐵企業及新投產鋼鐵項目，未按要求完成超低排放改造的，全部網購電量實行用電加價政策。

完成全部超低排放改造，用電不加價。通知自2022年7月1日起執行，有效期至2026年12月31日。

河北省工信廳發布的「河北省製造業高品質發展『十四五』規劃」明確提出，鼓勵鋼鐵企業採用新工藝新技術改造升級，不斷提升生產過程綠色化水準。

山西省工信廳發布的「山西省鋼鐵企業改造提升2022年行動計畫」指出，2022年對全省24戶鋼鐵企業開展入企服務，重點推進67個產能置換、節能改造、超低排放等專案建設，總投資 達人民幣761.4億元（約114.6億美元），2022年預計完成投資人民幣258億元（約38.8億美元）。

先前，工信部、發改委、生態環境部聯合發布「關於促進鋼鐵工業高品質發展的指導意見」，確保2030年前實現碳達峰目標，力爭到2025年80%以上鋼鐵產能完成超低排放改造，水資源消耗強度降低10%以上。

從節能減排效果看，中鋼協副秘書長黃導認為，今年第1季，鋼協會員鋼鐵企業總能耗與去年同期相比下降9.01%，外排廢水總量與去年同期相比下降17.38%，化學需氧量與去年同期相比下降18.07%，二氧化硫排放量與去年同期相比下降24.03%。

黃導指出，相關大氣和水體主要污染物噸鋼排放強度均在下降，這與鋼鐵行業不斷加大超低排放改造、水污染治理力度等措施有關。

中鋼協表示，在火電行業實施超低排放以後，鋼鐵行業就是最大的工業排放源，中國是世界上最大的鋼鐵生產和消費國，到「十四五」末，80%的鋼鐵產能要達到超低排放。