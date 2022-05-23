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中國限薪令風潮 延燒公募基金行業

記者黃雅慧／綜合報導

證券行業限薪措施後，公募基金行業薪酬限制的大幕正拉開。以往基金行業經理人多坐擁百萬、千萬高薪的狀況將有變化。據每日經濟新聞報導，深圳轄區內的公募基金公司要應監管層要求，在5月底前報送薪酬激勵約束機制的落實方案，其中包含明確薪酬考核指標、權重、結構、周期的等相關安排。許多公募人士均擔心，薪酬改革可能會引起明星基金經理流失。

公募基金行業薪酬改革山雨欲來。證監會在4月曾發布「關於加快推進公募基金行業高質量發展的意見」提及「嚴禁短期激勵和過度激勵行為」。

另外，據財聯社援引業內人士說法，有地方證監局近日下發通知，要求轄區內基金公司在5月底前報送薪酬激勵約束機制的落實方案，同時在通知中明確要求基金公司避免「一刀切」，抑制薪酬過高、增長過快，要防止少數顯著且突出的情況發生，同時不讓高收入群體受到衝擊。

不過，也有業內人士認為，限薪跟人才流失關係不大。據國際金融報援引相關人士說法，該人士認為，在薪酬激勵達到一定水平之後，基金經理可能更多的是考慮平台的工作環境和條件，離職與否更多可能還是與個人選擇有關。

此前曾不斷傳出基金經理年終獎人民幣上千萬的消息，成為民眾關注焦點。

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