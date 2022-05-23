中國救房市 56城鬆綁購屋限制 催動市場買氣

中國多個地方政府救房市，除放寬資格、祭出補貼外，還鬆綁了行之有年的限購措施。（中新社）

隨著中國人民銀行調降5年期貸款 市場報價利率 （LPR）救房市後，為房市繼續注入強心針，中國多個地方政府也持續跟進，除放寬資格、祭出補貼外，還鬆綁了行之有年的限購措施，其中，武漢 市就於22日下午宣布，全面解除四大遠城區江夏區、東西湖區、經開區、黃陂區的限購。

據中原地產研究院統計，今年5月，中國已有超過56個城市推出各類鬆綁措施維穩房市，包括降低頭期款、公積金貸款額度提升、購房補貼、取消限售、調整限貸等。

人行15日就宣布調降首購屋貸款利率20個基點，又於20日以超過市場預期的幅度，單獨下調與房貸掛鉤的5年期LPR共15個基點至4.45%後，再有湖北武漢、遼寧大連等城市在上述措施的基礎下，調整行之有年的限購政策。

以武漢市為例，22日宣布，四大遠城區解除限購，且二孩、三孩家庭可購買第三間房等，廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，武漢做為「強二線」城市，率先對於正在發展的新區退出限購，符合精準調控需求。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進說，武漢市的調控措施，對於活絡特定區域購屋需求、市場有積極作用。

遼寧省大連市20日也發布新政，鬆綁戶籍家庭、非本市戶籍居民的購屋限制，包括讓民眾可按自身家庭需求購屋，不再受到已有房屋數限制等。

不過，在一片放寬聲浪中，也有南京市在20日宣布，取消中古屋限購後，於短時間內將新政公告文章撤回。李宇嘉分析，南京全市取消二手房限購，意在通過二手房的交易活躍來帶動新屋市場的回暖，但有可能觸發投資炒作現象，這與國家要求的「房住不炒」相違背。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，今年中國房市調控，需注重因城施策、精細化等特點，尤其推動房地產預期穩定，滿足合理住房需求，推進行業逐漸步入「良性循環」尤為重要。

另在人行調降LPR利率後，中國指數研究院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，包括蘇州、廣州等城市部分銀行已經下調房貸利率至最低基準線，未來預計更多城市會相繼跟進，以促進住房需求釋放，熱門城市房市有望穩步回溫。