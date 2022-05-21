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中刺激經濟 5年期LPR降息 下調15個基點 改制後最大降幅

記者林汪靜／綜合報導
中國5月貸款市場報價利率（LPR）出爐，在連續三個月不變後，LPR迎來下調。（中新社）
中國5月貸款市場報價利率（LPR）出爐，在連續三個月不變後，LPR迎來下調。（中新社）

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，5月貸款市場報價利率（LPR）1年期為3.7%，與上月持平；5年期LPR為4.45%，較上月大幅下調15個基點，也打破LPR連續三個月維持不動，為房市及股債市場注入強心針。

中原地產首席分析師張大偉分析，這是LPR改制後第一次5年期單獨降息，也是規模最大的一次降息。人行15日才宣布降低首套房貸款利率20個基點，此次再下調LPR，降息效應將疊加。

中泰證券研究所政策組負責人楊暢表示，5年期LPR大幅調降，反映連續刺激、加力刺激的政策意圖。

人行宣布降息，房貸族一片叫好，張大偉指出，以人民幣100萬元（約14.7萬美元）的30年期貸款，每月利率有望首次低於人民幣5000元（約738.5美元），進一步計算每月房貸將減少人民幣89.25元（約13美元），30年的房貸將減少人民幣3.2萬元（約4726美元）。更重要的是，對於即將購買首套剛需房的房貸申請人來說，近期的新政會讓房貸負擔更低，且隨著5年期LPR大幅調降，不排除下一步首套房利率也會跟進下調。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜表示，包括蘇州、廣州等城市部分銀行已經下調房貸利率至最低基準線，未來預計更多城市會相繼跟進，以促進住房需求釋放，熱點城市房市有望企穩回溫。

LPR下調，更利於企業融資。浙商證券首席經濟學家李超指出，目前銀行存量貸款和新發放貸款中，個人貸款、企業中長期貸款等絕大多數都是使用5年期LPR作為貸款利率的定價基準，對降低全社會融資成本的覆蓋面更大。浙商證券表示，5年期LPR利率的調降有利於拉動抵押貸款及企業中長期貸款需求。

彭博報導，大華銀行經濟師Woei Chen Ho指出，LPR下調是人行進一步支撐經濟成長的積極政策信號。

貸款市場報價利率（LPR）由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。

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