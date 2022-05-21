「汽車下鄉」政策 中國車協：假消息

中國近日傳出新一輪「汽車下鄉」政策可望在6月頒布，但中國汽車業界協會稱這是「假消息」。圖為河北省元氏縣一家新能源汽車廠的生產線。（新華社）

中國近日傳出新一輪「汽車 下鄉」政策可望在6月頒布，鼓勵車型為人民幣15萬元以內的車型，每輛車補貼範圍在人民幣3000元至5000元（約443美元至738美元），將刺激中國車市銷量，台灣產業鏈也有望受惠。但中國汽車業界協會19日出面闢謠，稱這是「假消息」。

財聯社、中國證券 報早前曾報導，這波「汽車下鄉」將包括燃油車型和新能源車型。有業界專家預計，「汽車下鄉」將促進燃油車20萬到30萬輛銷量，促進新能源汽車30萬到50萬輛銷量。照此估算，中國這一輪「汽車下鄉」相關補貼總額將達到人民幣15億元（約2.2億美元）以上，最高約人民幣40億元（約5.9億美元）。

有中國網友評論，這個政策非常好，「買車欲望非常強」！但現在似乎變成「空歡喜一場」。

21世紀經濟報導指出，針對「汽車下鄉」政策將在6月初推出，19日，中國汽車工業協會相關負責人表示，「假消息」；乘聯會秘書長崔東樹也猶豫地說：「不會出這樣大的鼓勵政策吧。」

據了解，這一次「汽車下鄉」政策即將頒布的消息，主要是源於一份業界專家的提議。在4月中國全國汽車銷量大幅下滑後，5月初，多家車廠及專家向相關部門提議「救市」，除「汽車下鄉」外，專家還提了另外兩條建議，包括車輛購置稅減免、新能源汽車補貼時間延長，但後兩項建議有備註，疑似實施的可能性較低，不少人忽略了報導中的內容──援引業界資深人士表示：「政策尚在探討論證中」。

不過，「汽車下鄉」政策確實醞釀已久。今年2月，中國國務院 發布「『十四五』推進農業農村現代化規劃」，鼓勵有條件的地區開展農村家電更新行動、實施家具家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉，促進農村居民耐用消費品更新換代；4月，中國國務院再發布「關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」，提出以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智慧家電下鄉。

而「汽車下鄉」其實已在細分市場──新能源汽車市場試水實施，只是方式和過去不太一樣。汽車分析師張翔表示，2009年的「汽車下鄉」推動的是燃油車銷量，但近年來，「汽車下鄉」重點在新能源汽車。數據顯示，去年全年，新能源汽車下鄉車型共銷售106.8萬輛，年增169.2%，高於該年新能源汽車市場整體增速約10%。

新能源汽車下鄉的活動，並不涉及中國中央財政支持，而是透過廠家讓利+地方補貼的方式達到降低汽車價格的效果。