我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

一中政策vs.一中原則 國務院發言人批中扭曲美國政策

「汽車下鄉」政策 中國車協：假消息

記者林汪靜／綜合報導
中國近日傳出新一輪「汽車下鄉」政策可望在6月頒布，但中國汽車業界協會稱這是「假消息」。圖為河北省元氏縣一家新能源汽車廠的生產線。（新華社）
中國近日傳出新一輪「汽車下鄉」政策可望在6月頒布，但中國汽車業界協會稱這是「假消息」。圖為河北省元氏縣一家新能源汽車廠的生產線。（新華社）

中國近日傳出新一輪「汽車下鄉」政策可望在6月頒布，鼓勵車型為人民幣15萬元以內的車型，每輛車補貼範圍在人民幣3000元至5000元（約443美元至738美元），將刺激中國車市銷量，台灣產業鏈也有望受惠。但中國汽車業界協會19日出面闢謠，稱這是「假消息」。

財聯社、中國證券報早前曾報導，這波「汽車下鄉」將包括燃油車型和新能源車型。有業界專家預計，「汽車下鄉」將促進燃油車20萬到30萬輛銷量，促進新能源汽車30萬到50萬輛銷量。照此估算，中國這一輪「汽車下鄉」相關補貼總額將達到人民幣15億元（約2.2億美元）以上，最高約人民幣40億元（約5.9億美元）。

有中國網友評論，這個政策非常好，「買車欲望非常強」！但現在似乎變成「空歡喜一場」。

21世紀經濟報導指出，針對「汽車下鄉」政策將在6月初推出，19日，中國汽車工業協會相關負責人表示，「假消息」；乘聯會秘書長崔東樹也猶豫地說：「不會出這樣大的鼓勵政策吧。」

據了解，這一次「汽車下鄉」政策即將頒布的消息，主要是源於一份業界專家的提議。在4月中國全國汽車銷量大幅下滑後，5月初，多家車廠及專家向相關部門提議「救市」，除「汽車下鄉」外，專家還提了另外兩條建議，包括車輛購置稅減免、新能源汽車補貼時間延長，但後兩項建議有備註，疑似實施的可能性較低，不少人忽略了報導中的內容──援引業界資深人士表示：「政策尚在探討論證中」。

不過，「汽車下鄉」政策確實醞釀已久。今年2月，中國國務院發布「『十四五』推進農業農村現代化規劃」，鼓勵有條件的地區開展農村家電更新行動、實施家具家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉，促進農村居民耐用消費品更新換代；4月，中國國務院再發布「關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見」，提出以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智慧家電下鄉。

而「汽車下鄉」其實已在細分市場──新能源汽車市場試水實施，只是方式和過去不太一樣。汽車分析師張翔表示，2009年的「汽車下鄉」推動的是燃油車銷量，但近年來，「汽車下鄉」重點在新能源汽車。數據顯示，去年全年，新能源汽車下鄉車型共銷售106.8萬輛，年增169.2%，高於該年新能源汽車市場整體增速約10%。

新能源汽車下鄉的活動，並不涉及中國中央財政支持，而是透過廠家讓利+地方補貼的方式達到降低汽車價格的效果。

汽車 國務院 證券

上一則

大馬建12吋廠、投資國創 鴻海衝半導體 一周兩次出手

延伸閱讀

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃

服Paxlovid藥丸又反覆感染 專家：仍值得吃
中國國務院任命李家超為香港特首 7月1日就職

中國國務院任命李家超為香港特首 7月1日就職
染疫升至高風險？ 芝城專家看法不一

染疫升至高風險？ 芝城專家看法不一
Nissan Z美規3.9萬起上市 比Toyota Supra 3.0T便宜1萬

Nissan Z美規3.9萬起上市 比Toyota Supra 3.0T便宜1萬

熱門新聞

電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

2022-05-18 21:46
因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

零售商示警通膨 道指重挫1165點

2022-05-18 17:14
美國股市近來走下坡，縱有間歇式的反彈，漲勢也難以為繼。美聯社

美股走空 熊市「悲傷五階段」現在走到哪了？

2022-05-18 07:15
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

2022-05-16 23:10
「股神」巴菲特。 美聯社

巴菲特為何大買派拉蒙股票、竟然不中意Netflix？

2022-05-18 08:59
紐約時報專欄作家克魯曼認為，俄羅斯總統普亭面臨軍事戰和經濟戰雙輸的下場。路透

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

2022-05-20 09:46

超人氣

更多 >
鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
贓車撞警車後連環撞 法拉盛華男新州車禍喪生

贓車撞警車後連環撞 法拉盛華男新州車禍喪生

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任