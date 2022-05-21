大馬建12吋廠、投資國創 鴻海衝半導體 一周兩次出手

鴻海 與國巨兩大集團20日宣布參與合資的國創半導體新台幣31億元（約1億美元）私募案，同時國創半導體也將以新台幣28.868億元（約9597萬美元）參與功率元件大廠富鼎的私募，持有約30.08%股份，成為最大股東。

鴻海、國巨看中富鼎MOSFET產品線擁有上千個規格產品，增資完成後，國創擁有低中高壓Si MOSFET產品線全數到位，更完善鴻海集團的半導體事業群及車用事業。

鴻海集團強攻半導體，短短一周內連續宣布兩起半導體產業布局策略。業界人士分析，不管是與馬來西亞DNex合作興建12吋晶圓廠，或是在國創半導體、富鼎的投資 布局，是鴻海集團全面打造半導體供應鏈、也是在電動車 產業的長遠規劃，「進可攻未來電動車商機，退也有半導體業務可守。」

馬來西亞DNex近期宣布將與鴻海子公司BIH簽訂合作備忘錄（MOU），雙方成立合資公司，在馬來西亞建立與營運一座12吋晶圓廠，鎖定28與40奈米的技術，月產能規劃為4萬片。

劉揚偉指出，鴻海進入DNeX董事會，本來就是為了接下來的合作。SilTerra原本是8吋晶圓廠，往12吋廠發展很正常，雙方現在是商量如何在大馬一起合作興建12吋廠，這是投資DNeX時就可預期發生的事。

劉揚偉表示，在封測領域上，鴻海在青島有新核芯，另外還有訊芯，這些是高階封測的部分。在晶圓廠上，鴻海現在有原本旺宏6吋廠、夏普在日本的8吋廠 ，除了在產品上的規劃外，如何進一步與封測端進行分配，是下一階段的工作。

劉揚偉強調，在半導體布局會與產品相關，過去需求來自PC/手機等產品，今後則會朝向電動車、元宇宙等新應用的方向發展，在產業、產品方面會以新產品為主，不會走回頭路。

業界人士觀察，目前鴻海在半導體領域的布局，主攻鎖定車用領域，藉由投資及自建小規模產能，擴大自身在車用半導體供應能力。