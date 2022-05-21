成立6年沒賣出一輛車 綠馳汽車被吊銷執照

綠馳汽車被吊銷營業執照，正式宣告在大陸汽車產業出局。（圖／取自綠馳汽車微信公眾號）

中國又一家汽車 公司倒下。成立6年但沒賣出一輛車的「綠馳汽車」，遭上海青浦區市場監管局吊銷營業執照，理由是「無正當理由超過六個月未開業或者開業後自行停業連續六個月以上」。此前這家公司已經進入破產 清算。

據「21世紀經濟報導」消息，「綠馳汽車」5月17日被吊銷執照，象徵著這2016年8月成立的汽車品牌宣告倒下。報導提到，「綠馳汽車」創始人兼CEO為王向銀，曾在中國「福田汽車」工作17年，有豐富的從業經驗，綠馳汽車曾有宏遠計畫，2018年其首款純電動豪華轎跑車「天王星」亮相，當時，綠馳汽車計畫在2019年6月發布首款緊湊型SUV 產品，11月發布首款4座微型車產品與中大型轎跑，2020年上市2座微型車，9月上市緊湊級轎車，2021年2月上市小型SUV，5月上市大型SUV，8月上市MPV車型。

不僅如此，綠馳汽車還在2018年6月跟中國國家級九江經濟技術開發區簽署新能源乘用車專案戰略合作協定，基地其整體規模為占地1060畝、總建築面積30萬平方公尺，規劃產能年產20萬輛，一期建成後可達年產10萬輛的標準；2019年5月，綠馳汽車與長安汽車簽署戰略合作協定，獲得長安鈴木閒置產能的使用權。2019年11月，綠馳汽車與有感科技在北京舉行無線充電戰略合作簽約儀式，發力無線充電領域。

但這些協議並沒有讓汽車生產出來，反而資金鏈的問題越滾越大。報導指出，綠馳汽車雖經過首輪、B輪、C 輪總計約人民幣100億元（約14.7億美元）的融資之後，曾表示將於2021年到2022年完成上市，然而2020年，綠馳汽車就因資金鏈等問題被曝出公司已基本處於癱瘓狀態，員工薪水被拖欠，此前承諾的首款量產車也沒有出爐。

2020年3月，國企河南省國投企業管理有限公司出資人民幣20.1986億元（約2.9億美元）認繳60%的股權，但對綠馳汽車帶來的是公司核心團隊遭到清洗，資本遲遲未到帳，雙方對簿公堂。2021年4月，上海青浦區人民法院發佈公告，宣佈綠馳汽車進入破產清算程式。而此次營業執照被吊銷，意味著綠馳汽車正式退出汽車市場。截至此刻，綠馳汽車並未交付一輛汽車。

中國新能源汽車公司的浪潮雖盛，但其中風險也不少。報導統計，在中國註冊的新能源汽車企業，包括傳統車企和新進入者一度達到480家，但其中不乏失敗者，如雲度汽車、綠馳汽車、拜騰汽車、奇點汽車、博郡汽車和賽麟汽車等。