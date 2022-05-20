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台積電 擬赴新加坡蓋12吋廠 星國政府將注資

編譯湯淑君、記者尹慧中／綜合報導
華爾街日報報導，台積電正考慮斥資數十億美元，在新加坡蓋12吋廠，並獲得星國政府資金協助，可能以7奈米或更成熟的28奈米製程切入。（路透）
華爾街日報報導，台積電正考慮斥資數十億美元，在新加坡蓋12吋廠，並獲得星國政府資金協助，可能以7奈米或更成熟的28奈米製程切入。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，知情人士透露，全球晶圓代工龍頭台積電正考慮斥資數十億美元，在新加坡蓋12吋廠，並獲得星國政府資金協助，可能以7奈米或更成熟的28奈米製程切入，是繼日本熊本後，台積電於台灣之外的亞洲地區再度啟動蓋新廠。

對此，台積電19日指出，「我們不排除任何可能性，但目前沒有任何具體的計畫」。業界人士分析，台積電已陸續啟動美國、日本等海外新廠建設，並考慮赴歐洲設廠，主要考量應與降低全球地緣政治干擾，滿足客戶需求有關。

台積電昨日股價反映周三ADR重挫逾3%影響，終場跌16元、收522元，跌幅逾2.9%，外資終止連三買，轉為賣超1.2萬餘張，拖累台股大盤19日大跌。周四ADR早盤在平盤附近震盪。

華爾街日報引述消息來源表示，台積電尚未做出新加坡設新廠最後決定，相關細節仍在商議，但初步磋商涉及一座造價可能高達數十億美元的大型廠。另根據多人說法，新加坡政府可能協助提供建廠資金，與星國經濟發展局的磋商仍在進行。

晶片荒從去年延續到今年，己衝擊汽車等產業。美國、日本等多國政府爭相吸引半導體公司前往當地建立晶片生產線。對美國及其盟國而言，當務之急是降低晶片集中在台灣生產的密集度，並防止尖端技術落入中國大陸手中。

一位知情人士說：「掌握關鍵零組件的供應鏈，對新加坡政府是重要議題。星國也正跟進美、日的腳步。」另一人表示，台積電正評估在新加坡設立7奈米至28奈米製程生產線的可行性，用於生產汽車、智慧手機和其他裝置需要的晶片。

台積電目前已在新加坡擁有一座8吋晶圓廠，該廠於2000年動工，2001年投產，由台積電、恩智浦前身飛利浦半導體，以及新加坡經濟開發投資局（EDBI）共同投資，廠區位於新加坡巴西立晶圓廠工業園區，初期生產製程以0.25微米及0.18微米為主，2002年陸續導入0.15微米及0.12微米製程，滿載月產能達3萬片。

台積電現有新加坡廠名為SSMC，其生產的金氧半導體邏輯（CMOS-Logic）晶片產品可應用於多種領域，包括電信、多媒體、消費性數位電子、網路等。

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