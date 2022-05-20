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小米首季淨利腰斬 僅4.2億美元 年減52.9% 第2季有望改善

記者陳政錄／綜合報導
小米首季淨利年減52.9%，獲利腰斬。 （路透）
小米首季淨利年減52.9%，獲利腰斬。 （路透）

在供應鏈和訂單均受疫情影響的背景下，中國科技巨頭小米19日公布財報顯示，2022年第1季，公司經調整淨利人民幣29億元（約4.2億美元），年減52.9%，較去年第4季衰退36.1%。小米集團總裁王翔指出，第1季低端晶片短缺問題非常嚴重，預計第2季會逐漸改善。

小米集團19日在港交所公布2022年第1季財報，營收人民幣733.5億元（約108.3億美元），年減4.6%，較上季下滑14.3%。

其中，小米業績主要來源，智慧型手機業務收入為人民幣457.6億元（約67.5億美元），年減11.1%，出貨量也年減22.1%至3,850萬支。降幅比市調機構Canalys統計，全球首季智慧型手機出貨量年減10.5%還多。

王翔在財報公布後舉行的電話會議上坦言，疫情對小米的生產、銷售、物流，以及線下門市都有影響，小米的成本和費用都有提高。另外，消費者的消費意願也呈現不足。

展望未來，王翔提到，第1季低端晶片短缺問題非常嚴重，預計第2季會逐漸改善。對於小米汽車等其他業務進展，王翔說，小米正持續投入資源進行核心技術研發，「小米汽車預計2024年上半年量產」目前仍保持原定交付計畫不變。

不過，Canalys數據也顯示，小米智慧型手機出貨量仍保持全球第三，市占率達12.6%，但在中國出貨量年減18.2%，排名第五，市占率為13.9%。

在此之前，小米創辦人雷軍今年初表示，小米手機銷量目標三年內達到全球第一。

另一方面，在大環境不佳下，小米研發投入仍持續提升。小米財務長林世偉表示，小米首季研發投入達人民幣35億元，年增16%，研發費用率占比4.8%，成長速度高於集團整體收入成長。

小米公布財報前，日媒「日經新聞」引述消息指出，小米、Vivo和OPPO等中國手機品牌已通知供應商，未來數季訂單減少約兩成，其中，小米把全年預估銷量從2億支，下調為1.6億至1.8億支之間。

受此影響，截至19日收盤，小米報港幣11.08元，跌幅4.97%，市值港幣2768.25億元（約353.8億美元）。今年以來，小米港股累計跌幅已超過四成，達40.43%，若疫情持續影響供應鏈和消費者需求，小米接下來幾季業績仍可能持續面臨下滑壓力。

小米 智慧型手機 疫情

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