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家電寒冬 美的三年裁員50% 逾8萬人受影響

記者陳政錄／綜合報導
美的計劃在三年內裁員50%，今年預估能達到至少25%。(路透)
美的計劃在三年內裁員50%，今年預估能達到至少25%。(路透)

中企裁員潮來勢洶洶，長年位居中國家電企業前三甲的美的集團也無法倖免。據職場社交平台訊息顯示，美的計畫在三年內裁員50%，今年預估能達到至少25%，對此，美的集團19日間接證實，「鑑於對內外部環境的判斷，公司有序收縮非核心業務，暫緩非經營性投資」，但未進一步說明具體裁員數量。

綜合媒體報導，因疫情衝擊，美的集團預計三年內裁員50%，今年預計裁員比率達25%到30%。

事實上，隨著中國監管趨嚴，以及本土疫情多點散發，自去年底陸續爆發網路平台企業裁員潮後，近月包括理想汽車、小紅書、虎牙直播、嗶哩嗶哩、鬥魚直播、美團等各領域指標性陸企，也相繼出現裁員潮。

據財聯社報導，獲得阿里巴巴投資、總部在上海的共享單車企業哈囉出行，19日也傳出裁員訊息，多名校招生（企業赴學校招聘的應屆生）被毀約，公司方面向他們發訊稱，因為業務調整，「不得不做出這樣的違約決定，也祝被解約的同學在未來的職業中大展宏圖！」

如今裁員潮吹向家電業，美的首當其衝。若以2021年美的財報數據，集團總員工數達16.58萬人換算，將有超過8萬人受影響。對此，美的集團19日表示，鑑於對內外部環境判斷，公司有序收縮非核心業務，暫緩非經營性投資，多措並舉，夯實增長潛力，提高經營業績。

裁員 投資 疫情

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