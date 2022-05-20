上海疫情封控 中小型台商突圍 擬歇業後再出發

上海疫情封控，對中小型台商營運產生衝擊，由於沒有營收 ，有台商面臨付不出商場房租或員工薪水窘境，考慮選擇關掉公司離開上海，熟悉兩岸財經法律會計師和律師建議中小型台商，不妨考慮透過「歇業」喘口氣再出發，或是與房東協商降低租金 。

一名準備要在解封後關店的餐飲台商指出，店面已停擺近一個多月了，即使是十幾平方公尺的小門面，哪怕不營業每月要繼續支付房租和員工薪水，算起來每月仍會有人民幣3、4萬元以上的固定開銷，「實在是撐下去了，還不如關店離開上海。」

另一名餐飲台商坦言，儘管上海先前公布階段性免徵增值稅優惠政策，但「稅收總得建立在營收基礎上，沒營收就談不上稅收。」至於銀行推出的紓困 政策，「再低息的貸款也要還，沒把握還清，當然就不敢借。」

貝斯哲法律財稅事業群總經理劉鐵華表示，封控下有不少中小企業，面臨客戶訂單轉移、企業現金流斷裂等狀況，最先想到的就是註銷清算公司，不過自從今年3月1日的「市場主體登記管理條例」實施以來，經營困難的企業不再只有註銷清算一條路，而是可以透過「歇業」的方式來進行休整。

但劉鐵華也提醒，歇業不是永久休眠，可申請的期限最長不得超過三年，歇業期限屆滿之後，企業要麼恢復正常經營，要麼只能申請註銷清算。