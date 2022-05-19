我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登選定印太經濟架構談判代表群 這位華裔女性入選

華女患罕見白血病 亟需幹細胞移植…盼亞裔測試伸援

中國新興行業「核酸採樣員」 月薪2萬人民幣

記者陳言喬／即時報導
中國為防疫推動「常態化核酸檢測」，催生「核酸採樣員」新行業。（取材自上觀新聞）
中國為防疫推動「常態化核酸檢測」，催生「核酸採樣員」新行業。（取材自上觀新聞）

中國為防疫已決定推動「常態化核酸採樣工作」，上海與更多省市都將布設15分鐘的核酸檢測圈，應運而生的就是需要大量的「核酸採樣員」，月薪可至2萬人民幣（約2965美元）。

網友戲稱，中國已成了「核大國」，每一地區的人民都隨時進行核酸檢測，而緊缺的「核酸採樣員」也因此成為中國當前最新夯的職業業。

部分陸媒體財經媒體報導稱，中國一些城市正在招聘「核酸採樣員」，每日薪酬超1000元人民幣，甚至表示上海某些用人單位的月薪已開到1.8萬至2萬元。

上觀新聞報導，上海構建15分鐘核酸檢測圈後，採樣員需求大增，在前程無憂招聘網站檢索「核酸採樣」，並把工作地點僅限於上海，出現30多條招聘上海核酸採樣員的資訊。

招聘用人單位有包括之江生物、華測檢測等上市公司下屬企業，也有英格瑪（上海）這樣的企業服務外包有限公司，更多的是各種抬頭的生物科技、健康管理公司等。

但月薪是否真的達到2萬元？什麼樣資質的人才能應聘？以及面對高薪誘惑，醫療機構的醫護人員會否選擇跳槽等？這些問題有待用人單位和受聘者雙方進一步溝通。

中國的「核酸採樣員」緊缺，上海多家生技公司開出高薪找核酸採樣護士。（取材自上觀新...
中國的「核酸採樣員」緊缺，上海多家生技公司開出高薪找核酸採樣護士。（取材自上觀新聞）

檢測 防疫

上一則

另類通膨指標 繞地球一圈看各國五花八門的物價漲跌

下一則

上海解封不代表供應鏈問題解決 這些問題才是關鍵

延伸閱讀

上海封控48天後 商場台階長草、蘋果門店內滿地落葉

上海封控48天後 商場台階長草、蘋果門店內滿地落葉
上海有限解封 外出、購物須持卡 駕車離城要申請證明 有效期6小時

上海有限解封 外出、購物須持卡 駕車離城要申請證明 有效期6小時

官媒一片讚揚上海解封復商復市 民：我仍困小區

官媒一片讚揚上海解封復商復市 民：我仍困小區
上海台商宅家76天：喝了44瓶紅酒…不愁物資憂零收入

上海台商宅家76天：喝了44瓶紅酒…不愁物資憂零收入

熱門新聞

市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
因另一家主要零售商警告成本壓力上升，證實投資人對通膨上升和重新點燃2022年殘酷拋售的最嚴重擔憂，道瓊工業平均指數18日創下2020年來單日最大跌點。美聯社

零售商示警通膨 道指重挫1165點

2022-05-18 17:14
電動車大廠特斯拉沒進史坦普ESG指數之內。(路透)

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

2022-05-18 21:46
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

2022-05-16 23:10
美國股市近來走下坡，縱有間歇式的反彈，漲勢也難以為繼。美聯社

美股走空 熊市「悲傷五階段」現在走到哪了？

2022-05-18 07:15

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案