中國70城房價下跌 6年來首見 市場信心仍在築底

4月70城新房價格出現2015年12月以來的首次年增率下跌。圖為福建一處在建房地產樓盤，圖為福州市高新區新建住宅。 （中通社）

中國房價 持續下探，市場信心仍在築底回升。中國國家統計局18日公布4月70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。分析指出，4月70城新房價格出現2015年12月以來的首次年增率下跌，二手房價格年增率跌幅擴大，市場對房價的下跌預期增強。

數據顯示，4月70個大中城市中，新建商品住宅價格較3月下降城市有47個，比3月分別增加九個。從年增率來看，70個大中城市中，新屋房價下降城市有39個，比3月增加十個。

此外，據國家統計局估算，4月中國70城新建商品住宅價格月減0.3%，年減0.1%。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀，4月70個大中城市中，商品住宅銷售價格下降城市個數增加，一二三線城市商品住宅銷售價格月增率總體呈降勢，年增率繼續走低。

據澎湃新聞報導，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，這是2015年12月以來首次出現新房房價年增率下跌態勢，也是77個月以來首次新房房價出現年增率下跌。

諸葛找房數據研究中心高級分析師 陳霄分析，一線、二線、三線城市新房價格月增率均呈現回落態勢，警惕市場下行不可忽視，三線城市跌幅擴大明顯。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，三線城市新房價格下跌幅度較大，主因在於三線城市基本面比較弱，人口支撐不足，市場下行期預期轉弱的現象更為顯著。

陳霄表示，儘管近期三四線城市陸續出台鬆綁政策，但市場仍未獲得明顯好轉，一方面政策發酵需要時間，另一方面也需要更頻繁更深化的政策出台。

至於，中國中國房市未來怎麼走？58安居客房產研究院分院院長張波指出，4月房地產 市場整體還未呈現全面復甦態勢，不少城市房價下行的壓力持續存在，市場信心依然處於築底回升階段。

張波認為，在4月底中央政治局會議精神指導下，5月調控放鬆的節奏明顯加快，政策效力的體現預計在6月會比較明顯。