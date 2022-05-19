騰訊Q1獲利年減23% 連三季度淨利負增長

港股股王騰訊控股2022年第1季財報，淨利潤年減23%。(中通社)

港股股王騰訊控股18日發布2022年第1季財報，受到B端收入增速變慢，境內遊戲收入減少，以及研發投入加大影響，經調整後淨利潤 人民幣255.45億元（約37.81億美元），年減23%，連續第三個季度淨利負增長。

同時，騰訊第1季營收 人民幣1354.7億元，年增0，不及市場預期。

經濟觀察網報導，第1季財報發布前兩天，騰訊董事會主席馬化騰在「騰訊可持續社會價值報告2021」發布中坦承，騰訊正在面臨著挑戰和發展並存的新階段：一方面，收入與利潤的增速放緩；另一方面，騰訊也認為可借此換檔，去創造更高品質發展。

騰訊財報指出，商業支付交易活動自今年3月中以來持續疲弱，受到部分城市再次出現疫情 ，對交通出行、餐飲服務及服裝等類別的支付交易金額增長產生了負面影響。

第1季騰訊遊戲收入也出現放緩跡象，中國本土遊戲收入下降1%，為人民幣330億元。一般而言，有春節假期的第1季是遊戲行業的旺季，但受高基數及前期版號暫停影響，今年遊戲行業增長承壓。

騰訊財報表示，未成年人保護措施對活躍用戶及付費用戶數量造成了直接及間接的影響。

騰訊財報提到，廣告市場持續低迷，快速消費品、電子商務及旅遊等行業的廣告主大幅縮減廣告支出。另外，當前北京、上海等地仍受疫情影響，這代表廣告收入仍可能下滑，觸底時點尚不明朗。

財報顯示，騰訊廣告下滑最多的為媒體廣告，收入年減30%至人民幣23億元，反映了騰訊新聞及騰訊視頻等媒體廣告的收入下滑。