台灣央行：通膨估年中漸回降 今年經濟成長預測值多逾3%

台灣央行報告指出，通膨將在今年中漸回降、全年逾2%，全年經濟成長預測值多逾3%。（本報資料照片）

中央銀行副總裁嚴宗大19日將赴立院報行專報告，搶先出爐的書面報告指出，央行 預期今年上半年，台灣消費者物價指數（CPI）年增率居高，年中漸回降，全年將高於2%；至於今年經濟成長率，主要機構的預測值多逾3%。

嚴宗大19日將在立法院經濟委員會進行「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」專題報告。央行報告指出，今年前4月平均CPI年增率為2.95%，上漲主因為餐飲業者反映食材、人力等成本調高外食售價；油料費因反映國際油價 上揚而上漲；蔬果及耐久性消費品等價格上揚。上述合計使年增率上升1.59個百分點，貢獻約54%。

由於俄烏戰事膠著，打亂全球原物料供應，加上中國大陸封城防疫措施，均讓全球供應鏈 瓶頸問題惡化，原油、穀物及基本金屬等原物料價格攀高，加劇島內輸入性通膨壓力。近來主要機構考量俄烏戰爭對台灣物價的影響，陸續上修今年CPI年增率預測值，均逾2%。預測今年上半年CPI年增率居高，惟將隨原油價格漲幅減緩、於年中回降。

央行強調，供應鏈瓶頸問題、地緣政治風險及氣候變遷危機為影響下半年通膨走勢的主要不確定因素。

至於今年台灣經濟金融情勢，報告指出，今年以來台灣經濟穩健成長，預期下半年持續復甦，惟諸多不確定性將影響經濟成長表現。展望未來，雖然國際機構預期下半年全球經濟成長率放緩，惟新興科技應用、數位轉型商機及傳產貨品需求仍殷，加以國內廠商擴增產能，預期下半年台灣出口將續穩健成長。

央行表示，今年以來台灣經濟穩健成長，加以預期下半年出口持續成長，民間消費復甦及投資動能挹注，主要機構對今年台灣經濟成長率預測值多逾3%。

央行報告示警，今年下半年，地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、全球疫情反覆等不確定性，均可能使全球高通膨現象更持久，加上美、英等主要經濟體加速緊縮貨幣政策，均將使全球經濟成長放緩，金融市場波動加劇，進而影響島內經濟金融情勢。