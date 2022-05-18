杭州二手房交易大鬆綁 3孩家庭購買多一個名額

為救房市，杭州、成都等「新一線」城市先後發布新房政策為樓市鬆綁。

杭州放寬二手房交易政策，三孩家庭可多一個購房名額，落戶即可買二手房；成都最新規定，近郊住房不納入中心城區家庭住房總套數。

杭州政策含三方面內容：一是放寬限購資格規定，二是在個人轉讓家庭唯一住房的增值稅免徵年限由五年調整到二年，三是符合條件的三孩家庭，在本市限購範圍內限購的住房套數增加一套。

另個新一線城市成都，其政策同時顧及房企與購房者需求。對於房企，政策允許企業在符合土地出讓合同約定的開竣工時限前提下，按棟辦理預售許可證進行行銷。

對於購房者，成都此次調控政策優化了家庭住房總套數認定標準，同時優化了無房居民家庭認定標準。

杭州新的政策具有象徵性意義。中原地產首席分析師 張大偉認為，杭州政策力度並不大，但作為當下樓市最熱點區域龍頭，杭州此次調控政策代表著本輪樓市救市、穩市將全面升級。

另外，億翰智庫研究總監于小雨認為，杭州作為核心城市，其放寬限購和降低增值稅免徵年限的政策更具有代表意義，預計後期將有更多核心城市在新市民購房、多孩家庭購房等方面進行政策調整。