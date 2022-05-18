我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

杭州二手房交易大鬆綁 3孩家庭購買多一個名額

記者黃雅慧／綜合報導

為救房市，杭州、成都等「新一線」城市先後發布新房政策為樓市鬆綁。

杭州放寬二手房交易政策，三孩家庭可多一個購房名額，落戶即可買二手房；成都最新規定，近郊住房不納入中心城區家庭住房總套數。

杭州政策含三方面內容：一是放寬限購資格規定，二是在個人轉讓家庭唯一住房的增值稅免徵年限由五年調整到二年，三是符合條件的三孩家庭，在本市限購範圍內限購的住房套數增加一套。

另個新一線城市成都，其政策同時顧及房企與購房者需求。對於房企，政策允許企業在符合土地出讓合同約定的開竣工時限前提下，按棟辦理預售許可證進行行銷。

對於購房者，成都此次調控政策優化了家庭住房總套數認定標準，同時優化了無房居民家庭認定標準。

杭州新的政策具有象徵性意義。中原地產首席分析師張大偉認為，杭州政策力度並不大，但作為當下樓市最熱點區域龍頭，杭州此次調控政策代表著本輪樓市救市、穩市將全面升級。

另外，億翰智庫研究總監于小雨認為，杭州作為核心城市，其放寬限購和降低增值稅免徵年限的政策更具有代表意義，預計後期將有更多核心城市在新市民購房、多孩家庭購房等方面進行政策調整。

分析師

上一則

三星學蘋果 開發手機專用AP晶片

下一則

韓4月貨櫃運價 較去年同期飆漲

延伸閱讀

防疫考量 中國延期或停辦杭州亞運共6場大型賽事

防疫考量 中國延期或停辦杭州亞運共6場大型賽事
房貸利率狂飆 仍難拉低灣區房價

房貸利率狂飆 仍難拉低灣區房價
成都平原耕地十年驟減40% 官媒：天府糧倉怎麼了？

成都平原耕地十年驟減40% 官媒：天府糧倉怎麼了？
長沙市再出樓市新政 「包租婆」不受家庭住房套數限制

長沙市再出樓市新政 「包租婆」不受家庭住房套數限制

熱門新聞

市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
特斯拉執行長馬斯克。 (路透)

馬斯克認為美國經濟已在衰退 或會持續18個月

2022-05-16 23:10
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德力挺特斯拉，但最新申報資料顯示，她剛脫售一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車股票。（路透）

「女股神」變心？減持特斯拉、買進GM股票

2022-05-10 12:36
由於反彈再次失敗，美股繼續拋售，股市12日走跌。(美聯社)

蘋果跌入熊市 道指連挫六日

2022-05-12 16:32
全球糧價因俄烏戰爭上漲之際，印度卻正在禁止小麥出口。路透

沒得買了…印度禁止小麥出口 即刻生效

2022-05-14 06:23

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案