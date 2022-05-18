布局車用晶片 鴻海建12吋廠 完成半導體領域拼圖

鴻海集團布局車用半導體完成重大拼圖，宣布攜手馬來西亞合作夥伴DNex在當地合資興建12吋廠，未來車用晶片自主能力大幅提高。圖為鴻海電動車Model E內裝。（本報資料照片）

鴻海 集團布局車用半導體完成重大拼圖，將攜手馬來西亞合作夥伴DNeX在當地合資興建月產能4萬片的12吋廠，鎖定28與40奈米製程技術，業界估計建廠金額至少千億元起跳。完工後，鴻海集團可望打造從IC設計到6吋至12吋晶圓製造，並延伸至最下游封測，車用晶片自主能力大幅提高。

鴻海是繼台積電在日本熊本設12吋廠、聯電在新加坡擴產12吋晶圓廠之後，台灣電子大廠又一樁在亞洲的晶圓廠大投資 ，而且都是鎖定成熟製程。值得留意的是，鴻海大馬廠月產能目標4萬片，規模僅次於台積電熊本廠的5.5萬片，比聯電星國擴產規模還大，凸顯鴻海集團在半導體領域的企圖心。

DNeX昨宣布，與鴻海旗下全資子公司BIH簽署合作備忘錄（MOU），雙方將成立合資公司，在馬來西亞建造1座12吋晶圓廠，這座12吋晶圓廠將著重在28奈米製程，28奈米製程目前在市場上擁有較長的生產壽命與廣泛應用，也將持續滿足全球對半導體的強勁需求。

根據這項備忘錄，接下來DNeX、BIH將共同決定這座12吋半導體廠的選址、融資結構以及新工廠的初始管理結構和關鍵人員。

業界分析，從DNeX的角度來看，透過這次與BIH合作興建12吋半導體廠，不僅為馬來西亞當地創造更多就業機會，也將鼓勵馬來西亞本地更多企業一同走進半導體供應鏈，成為馬來西亞走向創新科技發展的基石。

從鴻海集團的角度來看，鴻海從去年6月，就透過子公司BIH取得DNeX約5.03%股權，由於DNeX握有大馬晶圓廠SilTerra約6成左右的股權，等於鴻海間接投資了這座8吋晶圓廠。這也就意味著，未來，鴻海在馬來西亞，除8吋廠之外，還將有1座新的12吋晶圓廠。

綜觀鴻海半導體全球布局，在台灣，鴻海去年取得旺宏的6吋廠，在日本，轉投資的夏普在福山也有一座8吋晶圓廠；此外，也與印度Vedanta合資成立公司，在當地投資半導體製造，而中國青島的高階封測廠則在去年底投產。

鴻海在半導體產業的動作頻頻，不外乎是將目標瞄準電動車 ，尤其，現在的電動車都靠中央系統來控制車體運作，需要各式的晶片、半導體製程；隨著鴻海電動車全球計畫陸續啟航，相應的半導體製程投資也將陸續啟動。