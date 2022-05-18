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上海封控 汽車4月銷售量「零」

記者黃雅慧／綜合報導

正當上海市宣布社會面「清零」之際，上海市4月汽車銷售量也傳來「歸零」消息。據上海汽車銷售協會統計，4月的新冠疫情對上海車市造成嚴重影響，全上海汽車經銷商因封控幾乎處於停業狀態，導致4月汽車銷售為零，有經銷商的資金鏈出現了斷裂的風險。

上海汽車銷售協會依據會內100餘家樣本數據進行推算，上海汽車市場4月新車銷量約為零台。今年累計推算新車銷量仍維持在3月份的11.8萬台水平，年減47.6%。

協會指出，上海企業全進入疫情封控階段，無法正常營業的期限超過預期。各店在閉店期間堅持用線上宣傳的方式進行營銷，以獲取一定量的訂單，這種意向性的訂單主要體現在BBA和豐田等熱銷車系，以及一部分以線上銷售模式為主的新能源品牌。這意味，儘管處於封控期，但消費的需求仍然存在。

此外，協會也提到，閉店後使大部分經銷商庫存面臨著先期進貨後的庫存壓力，財務成本增高。據中國汽車流通協會數據，今年4月，中國汽車經銷商庫存預警指數為66.4%，年增10個百分點，較上期增長2.8個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上。意味著庫存多是非暢銷車款，去庫存成為經銷商困局。

與此同時，就算閉店但營運成本仍高。其中，為了穩定銷售和售後的基本員工軍心，大部分經銷商員工薪資並未因零業績而減少，更有經銷商的資金鏈出現了斷裂的風險。

除了銷售端因疫閉店，汽車產業鏈生產端也因為疫情封控停工、停產，導致長三角地區的零組件生產無法及時供應，加以物流運輸不暢通，運送時長過長，整體供應鏈遇到阻力。

疫情對於物流影響最明顯。今年3月，中國公路物流年增率明顯下滑，疫情嚴重省份降幅較大，在3月21日前，全國3月整車貨運流量指數日均值年增2.6%，較1至2月6.2%的增速大幅回落。

也因此，儘管上海宣布全面復工復產，但在短期內，原材料供應，以及物流運輸，仍難以完全回歸往常狀態，或許6月對車市而言依舊艱困。

汽車 疫情 指數

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