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北京豪宅熱賣 頂極拍出每平方米人民幣36萬元天價

記者黃雅慧／綜合報導
中國樓市低谷徘徊，富豪乘機搶市。北京頂極豪宅拍出每平方公尺人民幣36萬元天價。（中新社）
中國樓市低谷徘徊，富豪乘機搶市。北京頂極豪宅拍出每平方公尺人民幣36萬元天價。（中新社）

中國樓市低谷徘徊，富豪乘機搶市。據時代財經報導，北京頂極豪宅拍出每平方米人民幣36萬元天價（約5.3萬美元）。

麗茲行豪宅研究院數據顯示，3月北京豪宅市場曾經歷過一輪成交爆發期，分析師認為，北京豪宅熱或將在第2季持續。新房別墅供應短缺，二手豪宅繼續保持上漲趨勢，受疫情影響豪宅別墅需求不減。

分析指出，豪宅作為「保值」的資產已不同於剛性需求的住宅房，擁有豪宅除了能在危急時刻有助於改善高收入族群的現金流之外，在當前通膨高漲的時代，豪宅也被視為一種抗通膨的資產。

報導指出，北京市一套位於萬柳書院的豪宅在5月第二個周末被拍賣，其中一套房源以人民幣1.09億元（約1610萬美元）成交，單價達到每平方米人民幣36.47萬元，刷新房源所在區域的單價紀錄。

北京高單價豪宅持續受到青睞。麗茲行豪宅研究院數據指出，3月北京新房豪宅成交量較2月上漲54%，二手豪宅較2月上漲85%。麗茲行豪宅研究院分析師還表示，4月北京豪宅市場的表現與3月持平。

據公眾號「地產營銷人」統計，今年前四個月，北京均價每平方米人民幣7萬元（約1萬美元）以上的豪宅共成交3082套，較去年同期大幅增長44.56%；成交均價每平方米人民幣8.9萬元（約1.3萬美元），年增1%；成交金額人民幣399.3億元（約58.9億美元），年增43%。

事實上，去年北京豪宅便開始有熱度，2021年，北京單價每平方米人民幣7萬元以上豪宅總成交量為8850套，較2020年同期增長1.1倍；單價每平方米人民幣10萬元（約1.4萬美元）以上的頂極豪宅成交1958套，較2020年同期更增長1.7倍。

而在樓市寒冬之下，一線城市的豪宅市場的火熱與普通住宅市場的低溫呈兩樣情。

諸葛找房數據顯示，前兩個月上海一手豪宅成交1414套，超過了去年廣州全年的成交套數。北京、深圳也在大幅增長，年增率分別約為40%、111%。

上海中原研究院統計，1月份有五套成交總價突破人民幣1億元（約1477萬美元）；2月份位於陸家嘴的二手豪宅，均價達到每平方米人民幣23.67萬元（約3.4萬美元）；3月上海黃浦江景豪宅拍出每平方米人民幣30萬元（約4.4萬美元）的天價，總價達人民幣1.8億元（約2658萬美元）。

北京 分析師 疫情

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