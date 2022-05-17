中國青年失業率18.2%創新高 專家建議發補貼搶救

中國今年就業問題嚴峻。新華社

由於本土新冠疫情 嚴峻，中國4月全國城鎮調查失業率上升至6.1%，其中16到24歲的青年失業率達到18.2%，創歷史新高。對此，中媒引述專家建議，應特別關注延遲就業 和慢就業畢業生，並直接提供就業補貼，以保障其生存和促進就業。

中國國家統計局16日公布數據顯示，2022年4月，全國城鎮調查失業率較上月升0.3個百分點至6.1%，創2020年3月以來新高；16到24歲人口調查失業率18.2%，較上月上升2.2個百分點，創歷史新高。

第一財經報導引述首都經濟貿易大學中國新就業形態研究中心主任張成剛直言，失業率上升，主要是受疫情及各地區封鎖政策影響。

面對今年畢業季，還將有超過千萬名高等學校畢業生走入市場，復旦大學全球科創人才發展研究中心主任姚凱進一步提醒，今年待就業人數達到創紀錄的1,076萬人，但疫情下吸納就業貢獻度最大的中小企業受到較大衝擊，減少了職位供給能力，將使供需平衡受到較大衝擊。

因此，姚凱說，要進一步關注延遲就業和慢就業畢業生，允許他們與應屆畢業生享有相應的求職資格和服務待遇。

姚凱還提到，提高就業的根本手段是做大做強市場消費能力，未來可以考慮加快推進全國統一大市場建設，在受疫情影響區域發放消費券等提高市場消費能力，從而達到促進就業的效果。他建議，下一步以增加就業職位為目標，直接提供相關就業補貼。

張成剛也說，除了已推出的政策外，還應該為受疫情影響無收入的中小商戶、靈活就業者直接發放一定數額的基本補償，保障其基本生存。

據中國國家統計局指出，當前中國靈活就業人員已達到2億人左右，同時，靈活就業是當前包括高等學校畢業生在內的城鎮新增就業主要來源。