中國回收動力電池 廢料價竟貴過新貨

動力電池是新能源汽車 的動力來源，中國動力電池產業鏈上游近期出現漲價潮，鋰、鎳、鈷等原材料價格以近十倍的幅度猛漲，帶動廢舊動力電池的價格水漲船高，企業四處搶收，回收價一天一變，甚至出現「廢料貴過新貨」的現象。

央視財經報導，動力電池回收價通常是按新品價格的60%到70%左右回收，而現在卻是漲到超過140%，也就是廢料價格貴過新品。

浙江一家動力電池回收公司的採購部經理楊毅表示，一款磷酸鐵鋰電池，去年同期收購價是人民幣150元每千瓦時，現在已經漲到人民幣500元每千瓦時，漲了三倍，且近期動力電池回收價格一天一個價，回收企業不得不四處搶收。

楊毅指出，今年以來回收價最高時漲到145%，而去年的這個時候只有70%左右，已經翻了一倍。

隨著動力電池原材料的價格不斷攀升，電池回收的經濟價值大幅提高，廣東省新能源汽車產業協會秘書長周發濤表示，去年到今年以來，電池上游材料，包括碳酸鋰、鈷、鎳大幅漲價，碳酸鋰漲了十倍，讓電池回收的價值更大。

界面新聞報導，國泰君安表示，2030年電池材料回收市場空間將逾人民幣千億元，因此不少動力電池廠商和產業鏈相關企業入局、加碼。A股上市公司天賜材料日前就宣布，將布局10萬噸鐵鋰電池拆解回收項目。在此之前，天能新材投資 人民幣30億元，啟動年處理10萬噸鋰離子電池高值資源化回收利用項目。

中國電池回收龍頭格林美從2003年開始，就啟動廢舊電池回收業務，歷時17年投資建設廢舊電池與鈷鎳鎢鍺銦等稀有金屬廢物完整回收，到目前已經建成中國最大超細鈷鎳粉末製造基地。

比亞迪於2018年4月，在浙江台州成立台州弗迪電池有限公司，經營範圍包括電池製造銷售、新能源汽車廢舊動力電池回收等。

寧德時代控股子公司普勤時代，2018年4月也與印尼 兩家公司簽署三方協議，共同打造包括鎳礦開採和冶煉、電池材料、電池製造和電池回收等在內的動力電池產業鏈項目。