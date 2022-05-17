充電系統出問題 上海特斯拉召回10萬輛電動車

特斯拉將召回超過10萬輛中國大陸生產的電動車，以排除安全隱患。（中新社）

中國國家市場監管總局16日公告，特斯拉 將於23日起，召回超過10萬輛中國生產的電動車 ，以排除安全隱患，主因汽車充電系統可能讓螢幕無法顯示，造成車輛碰撞的風險。

據中國國家市場監管總局表示，日前，特斯拉（上海）有限公司向國家市場監督管理總局備案召回計畫。

計畫指出，自2022年5月23日起，召回生產日期在2021年10月19日至2022年4月26日期間的部分中國國產Model 3、Model Y電動汽車，共計10萬7293輛。

綜合媒體報導，本次召回的部分車輛，因在準備直流快速充電時或在直流快速充電期間，資訊娛樂系統的中央處理器可能沒有充分冷卻，導致中央處理器運轉速度減慢及中央觸摸顯示屏顯示遲鈍，嚴重時可能重啟並造成顯示螢幕無法顯示。

據指出，上述故障發生時，上述電動車的倒車影像、風擋（除霜、除霧及雨刷）功能的設置、駕駛檔位顯示和指示燈等將無法正常使用，極端情況下會增加車輛發生碰撞事故的風險。中國國家市場監管總局表示，特斯拉將聯繫相關用戶，為車輛免費升級軟件，以消除安全隱患。

除此之外，雖上海市政府宣布16日起分階段復商復市，並有序推動企業的復工 復產，但據新浪財經報導，特斯拉已將其上海工廠完全復工的計畫推遲至少一周。

報導指出，特斯拉原本計畫從5月16日起，將其上海工廠的日產量提高到2600輛。但最新的公司內部備忘錄表示，上海工廠本周計畫維持一個班次生產，日產量約為1200輛。