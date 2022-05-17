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中國消費品零售額降11% 為2年來新低

記者陳政錄／綜合報導

受本土疫情影響，中國經濟表現繼續下挫，4月社會消費品零售總額年減11.1%，較3月進一步下挫7.6個百分點，創下2020年3月以來新低。

中國4月主要經濟數據全線走弱，多項指標陷入負增長，凸顯上海因疫情而採取封城措施付出的巨大代價。不過，中國國家統計局認為，這並不意味著第2季整個經濟運行會下降，預估5月經濟運行有望得到改善，隨著各項助企紓困政策持續發力，相信第2季仍會保持較好增長態勢。

中國國家統計局公布，今年4月，中國社會消費品零售總額人民幣2兆9483億元（約4354.8億美元），年減11.1%，前值（3月）為年減3.5%。

另累計1到4月，中國社會消費品零售總額為人民幣13兆8142億元（約2兆404億美元），年減0.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額為人民幣12兆4807億元（約1兆8434億美元），反增長0.8%，顯示汽車消費表現受到疫情影響較深。

除此之外，從消費類型來看，今年1到4月，中國餐飲收入人民幣1兆3262億元（約1958.8億美元），年減5.1%，4月單月收入僅人民幣2609億元（約385.3億美元），年減22.7%最多。

線上消費方面，由於各地封控，1到4月中國線上零售額人民幣3兆8692億元（約5715億美元），年增3.3%。

疫情 汽車 紓困

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