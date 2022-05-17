鴻海連環退 撤出榮創董事會 強調聚焦3+3新事業

鴻海 集團又要退出「鴻家軍」董事會，繼不提名 面板大廠群創本屆董事改選名單之後，鴻海集團轉投資 LED廠榮創6月29日股東常會改選董事，鴻海集團相關勢力也將全面撤出，連原本擔任董事的榮創總座黃郁良也遭除名。

群創與榮創原是鴻海集團在顯示器領域的重要布局，群創主攻面板，榮創則擔綱Mini LED、Micro LED等新世代顯示器技術要角，市場原本對其充滿期待。尤其顯示器是鴻海集團創辦人郭台銘當年推動「眼球計畫」的最關鍵領域，鴻海集團不再進入群創與榮創董事會，接連「淡化」與兩家重要顯示器轉投資公司的關係，頗耐人尋味。

鴻海16日並未針對在榮創董事會的調整作出回應，僅強調，集團目標非常清楚，就是聚焦在「3+3」新事業。不過，鴻海董事長劉揚偉之前已公開宣示，鴻海一直在講要轉型升級、轉型升級，集團的中央要轉型升級，但是相關子公司也要做轉型升級，陸續你會看到，不是只有鴻準，還有集團其他子公司，也都會有這樣的變化。

劉揚偉並透露，集團轉型升級的目的，一是要符合公司治理。另外，就是鴻海集團的中央已經開始轉變了，其他的（子公司）也要開始做一些調整。業界解讀，鴻海集團接連退出群創與榮創董事會，就是劉揚偉開始進行口中的「調整」。榮創則坦言，董事會調整「純粹是大股東考量」，公司經營階段不會有異動。

鴻海集團透過旗下寶鑫國際投資、群怡投資、京鼎等投資榮創，累計集團相關勢力持有榮創股權達11.18%，為最大股東，並透過寶鑫國際投資取得榮創兩席法人董事，代表人分別是董事暨總經理黃郁良，以及董事張登凱。不過，榮創最新公告的今年董事改選名單卻顯示，張登凱已改為用自然人身分擔任董事，黃郁良則未在提名的名單上，這意味寶鑫國際投資今年並未提名榮創董事，鴻海集團勢力全面撤出榮創董事會。

榮創原董事會是四席董事、三席獨董，今年提名名單為三席董事、四席獨董，董事會結構改為獨董過半，三席現任董事與三席獨立董事均提名續任，董事包含榮創董事長方榮熙、董事莊宏仁、董事張登凱，獨立董事則包含劉溪鶴、游象燉與杜武青，並新增一席王淑蘭。

榮創在鴻海集團全力協助下，近年衝刺Mini LED與Micro LED等先進顯示器技術，去年公司首度轉虧為盈，全年小賺8,800萬元，每股純益0.61元。