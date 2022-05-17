人民幣急跌 專家：人行將加大干預外匯力度

近期人民幣兌美元匯率急跌引發了海內外市場關注。專家認為中國人民銀行將會加大對外匯市場的干預。（新華社資料照片）

中國社科院金融研究所副所長張明表示，近期人民幣兌美元匯率 急跌引發了國內外市場普遍關注。主因是新冠疫情 在深圳、上海等城市的集中爆發，導致中國經濟增速顯著下滑、供應鏈嚴重受阻、國際航運受到顯著負面衝擊。他認為，中國人民銀行（中國央行）將會加大對外匯市場的干預。

據中國新聞周刊報導，張明稱，2022年4月14日至5月13日，人民幣兌美元匯率中間價由6.35下跌至6.79，短短一個月內跌幅達到6.9%，如此之快的跌幅是中國外匯市場前所未見的。尤其是在4月20日、4月26日、4月29日與5月10日，人民幣兌美元匯率中間價分別跌破6.4、6.5、6.6與6.7四大整數關口。

從外因來看，美國通膨走強倒逼美聯儲加快加息節奏，由此推動美國長期國債收益率上升，進一步帶動美元指數 走強，是人民幣兌美元匯率貶值的主要原因。

從內因來看，新一輪新冠疫情從2022年3月以來在深圳、上海等城市的集中爆發，導致中國經濟增速顯著下滑、供應鏈嚴重受阻、國際航運受到顯著負面衝擊。這既顯著衝擊了實體經濟增速與進出口增速，也導致市場主體信心嚴重受挫，這是人民幣兌美元匯率貶值的主要原因。

受新冠疫情局部爆發對進出口行業生產以及國際航運的影響，中國出口額（美元計價）同比增速由2022年3月的14.7%下降至3.9%，進口額（美元計價）同比增速則由2022年2月的10.4%下降至3月的-0.1%和4月的0.0%。

更令人擔憂的是，中國製造業採購經理指數由2022年2月的50.2下降至4月的47.4，服務業採購經理指數則由2022年2月的51.6銳減至4月的41.9，這意味著今年第二季的工業與服務業增長堪憂。製造業採購經理指數中的新出口訂單指數由2022年2月的49.0下降至4月的41.6，意味著未來一段時間的出口額增速非常不樂觀。

一方面，自2022年4月中旬以來，中美10年期國債收益率已經持續倒掛，且倒掛幅度短期內可能繼續拉大，這無疑將會導致短期資本從中國流出，加劇人民幣兌美元貶值壓力。另一方面，自2022年4月以來，人民幣兌美元匯率的持續快速貶值將會加劇市場主體的貶值預期，導致出口企業結匯意願下降、進口企業付匯意願上升，對於基於「實需」原則的國內外匯市場上而言，這也會加劇人民幣兌美元貶值壓力。

張明指出，其一，事實上在本輪人民幣兌美元貶值之前，人民幣兌美元匯率已經有些高估，讓人民幣兌美元適當貶值，有助於消除上述高估，讓人民幣匯率回歸到更加適當的水平，這不是壞事。

其二，不過，自2022年4月中旬以來，人民幣兌美元匯率的貶值速度實在太快。而且不是一次性貶值到位，而是在持續突破重要整數窗口。這種方法很可能觸發並加劇市場主體的人民幣貶值預期，進而導致更大規模的短期資本外流。資本外流與貶值預期進而可能形成自我加強的反饋循環，這對維護中國經濟平穩增長與金融市場穩定運行是非常不利的。

事實上，6.7～6.8恰好是2015年8·11匯改以來至今人民幣兌美元匯率的平均水平。因此，他認為，從現在起，中國央行將會加大對外匯市場的干預力度，通過各種舉措來避免人民幣兌美元匯率的持續快速貶值。例如，加大對短期資本外流的監管力度、提高金融機構遠期售匯風險準備金、在人民幣離岸市場進行干預的手段。

此外，近期中國政府已經加大了逆周期宏觀經濟政策的力度，開始強調推動全面基礎設施投資建設，也適當放鬆了對房地產等行業的調控措施。在這一背景下，中國季度GDP增速有望在今年第2季觸底，在今年下半年顯著反彈。