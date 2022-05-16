代工漲價+生產優化 台積電明年挑戰賺四個股本

法人看好，在漲價效益與生產優化帶動下，台積電明年有機會挑戰賺四個股本，再創新高，最快今年內有望再拉高季配息金額，（路透）

台積電 2023年起全系列製程晶圓代工漲價6%，法人看好，在漲價效益與生產優化帶動下，台積電明年每股純益可望達新台幣36至40元，有機會賺四個股本，再創新高，同時將確保全年毛利率 維持53%以上。

台積電向來不評論價格與法人對財務預估數字。法人認為，台積電業績長期穩健成長，扣除既定資本支出後，若未來獲利持續成長，配合現金流穩定，最快今年內有望再拉高季配息金額，預期今年6月8日台積電的股東常會中，股東們也將關注公司何時再提升季配息。

就今年營運來看，台積電總裁魏哲家日前已在法說會中宣示，台積電全年美元營收 成長率有機會超過高標，外界解讀，台積電今年美元營收年增幅有望達29%以上，最快今年挑戰年營收跨越新台幣2兆元（約665億美元）大關。

台積電獲利穩定衝高，對股東而言，配息並未同比率成長，加上持股成本持續墊高，股東持續向公司反映相關心聲。台積電曾在去年6月9日將季配息拉升，當時董事會拍板小幅拉高每季配息10%至新台幣2.75元，今年則尚未對外宣布調升配息計畫。

法人估計，台積電未來二至三年營運無虞，並持續受益於先進製程領先帶來充沛現金流，估計2023年獲利持續成長，在漲價效應與高速運算應用持續轉進先進製程挹注下，估計2023年每股純益持續挑戰新高，年度毛利率將微幅超過53%。

業界人士指出，對台積電而言，16奈米製程生產已純熟，7奈米也逐漸步入成熟生產軌道，5奈米家族量產迄今也逐步向熟練生產靠攏，隨著後續更多16奈米製程產品升級至5奈米與7奈米生產，報價將可維持高檔。

業界認為，台積電在未來景氣反轉時仍有長約與客戶預付款支撐，估計台積電營收超過八成都已有客戶預付款覆蓋，其餘部分也可靈活配套調度支援先進製程客戶所需周邊應用。

此外，法人也推估，若以今年台積電客戶累計預付款總額估計超過新台幣1500億元（約49.8億美元）換算單月營業額，可確定台積電2022年一年內要完成13個月的產出量，2023年目前初步看來也將有相當的預付款進帳。

台積電今年4月法說會上已強調，中長期毛利率53%以上是可實現目標，外界認為，台積電陸續反映擴廠建廠成本並向客戶轉嫁生產成本提高的價差，有助2023年毛利率維持穩健。