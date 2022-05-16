我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

代工漲價+生產優化 台積電明年挑戰賺四個股本

記者尹慧中／綜合報導
法人看好，在漲價效益與生產優化帶動下，台積電明年有機會挑戰賺四個股本，再創新高，最快今年內有望再拉高季配息金額，（路透）
法人看好，在漲價效益與生產優化帶動下，台積電明年有機會挑戰賺四個股本，再創新高，最快今年內有望再拉高季配息金額，（路透）

台積電2023年起全系列製程晶圓代工漲價6%，法人看好，在漲價效益與生產優化帶動下，台積電明年每股純益可望達新台幣36至40元，有機會賺四個股本，再創新高，同時將確保全年毛利率維持53%以上。

台積電向來不評論價格與法人對財務預估數字。法人認為，台積電業績長期穩健成長，扣除既定資本支出後，若未來獲利持續成長，配合現金流穩定，最快今年內有望再拉高季配息金額，預期今年6月8日台積電的股東常會中，股東們也將關注公司何時再提升季配息。

就今年營運來看，台積電總裁魏哲家日前已在法說會中宣示，台積電全年美元營收成長率有機會超過高標，外界解讀，台積電今年美元營收年增幅有望達29%以上，最快今年挑戰年營收跨越新台幣2兆元（約665億美元）大關。

台積電獲利穩定衝高，對股東而言，配息並未同比率成長，加上持股成本持續墊高，股東持續向公司反映相關心聲。台積電曾在去年6月9日將季配息拉升，當時董事會拍板小幅拉高每季配息10%至新台幣2.75元，今年則尚未對外宣布調升配息計畫。

法人估計，台積電未來二至三年營運無虞，並持續受益於先進製程領先帶來充沛現金流，估計2023年獲利持續成長，在漲價效應與高速運算應用持續轉進先進製程挹注下，估計2023年每股純益持續挑戰新高，年度毛利率將微幅超過53%。

業界人士指出，對台積電而言，16奈米製程生產已純熟，7奈米也逐漸步入成熟生產軌道，5奈米家族量產迄今也逐步向熟練生產靠攏，隨著後續更多16奈米製程產品升級至5奈米與7奈米生產，報價將可維持高檔。

業界認為，台積電在未來景氣反轉時仍有長約與客戶預付款支撐，估計台積電營收超過八成都已有客戶預付款覆蓋，其餘部分也可靈活配套調度支援先進製程客戶所需周邊應用。

此外，法人也推估，若以今年台積電客戶累計預付款總額估計超過新台幣1500億元（約49.8億美元）換算單月營業額，可確定台積電2022年一年內要完成13個月的產出量，2023年目前初步看來也將有相當的預付款進帳。

台積電今年4月法說會上已強調，中長期毛利率53%以上是可實現目標，外界認為，台積電陸續反映擴廠建廠成本並向客戶轉嫁生產成本提高的價差，有助2023年毛利率維持穩健。

台積電 營收 利率

上一則

中國半導體設備 加速國產化

下一則

中國降房貸救房市 首購族最低利率下限從4.6%調到4.4%

延伸閱讀

三星晶圓代工 下半年喊漲20%

三星晶圓代工 下半年喊漲20%

英特爾攻AI晶片 台積電助陣

英特爾攻AI晶片 台積電助陣
台積電通知客戶 明年全面漲價6%

台積電通知客戶 明年全面漲價6%
台積4家族市值 Q2以來掉699億美元

台積4家族市值 Q2以來掉699億美元

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17
馬斯克表示，將暫停推特的收購案。路透

收購推特案暫踩煞車 馬斯克曝原因 推特股價重挫

2022-05-13 09:42
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德力挺特斯拉，但最新申報資料顯示，她剛脫售一些特斯拉持股，同時還買進一些通用汽車股票。（路透）

「女股神」變心？減持特斯拉、買進GM股票

2022-05-10 12:36

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人